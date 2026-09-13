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Корпус Gigabyte GB-AC400G черный (28300-AC400-1CKR) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Gigabyte GB-AC400G черный (28300-AC400-1CKR)

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Корпус Gigabyte GB-AC400G черный (28300-AC400-1CKR) - фото 1
Корпус Gigabyte GB-AC400G черный (28300-AC400-1CKR) - фото 2
Корпус Gigabyte GB-AC400G черный (28300-AC400-1CKR) - фото 3
Корпус Gigabyte GB-AC400G черный (28300-AC400-1CKR) - фото 4
Корпус Gigabyte GB-AC400G черный (28300-AC400-1CKR) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Gigabyte GB-AC400G черный (28300-AC400-1CKR) - фото 1
  • Корпус Gigabyte GB-AC400G черный (28300-AC400-1CKR) - фото 2
  • Корпус Gigabyte GB-AC400G черный (28300-AC400-1CKR) - фото 3
  • Корпус Gigabyte GB-AC400G черный (28300-AC400-1CKR) - фото 4
  • Корпус Gigabyte GB-AC400G черный (28300-AC400-1CKR) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714893
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
2 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210 х 435 х 469 мм
Макс. высота процессорного кулера
168
Максимальная длина видеокарты
360
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
сзади 1х120 мм, снизу 3х120 мм
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, USB 3.2 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
8
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
5
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х52х31
Вес, кг.
11.21

Описание товара Корпус Gigabyte GB-AC400G черный (28300-AC400-1CKR)

Корпус Gigabyte представляет собой стильное и функциональное решение для сборки высокопроизводительных компьютерных систем. Этот Midi-Tower корпус, выполненный в элегантном черном цвете, сочетает в себе современные технологии и продуманный дизайн. Изготовленный из качественных материалов: пластика, стали и стекла, он обеспечивает не только долговечность, но и современный внешний вид. Важной особенностью корпуса является наличие встроенной ARGB подсветки, которая добавит уникальности вашему ПК и позволит адаптировать его внешний вид под ваше настроение или стиль интерьера. Встроенные вентиляторы размером 140 мм (2 штуки) гарантируют эффективное охлаждение компонентов, что особенно важно для мощных систем. Корпус поддерживает установки видеокарт длиной до 360 мм, что позволяет размещать внутри даже самые современные графические решения. Слоты расширения в количестве 8 штук и поддержка форм-факторов mini-ITX, ATX и mATX делают этот корпус крайне универсальным и пригодным для различных конфигураций. Внутри предусмотрено три внутренних отсека для накопителей формата 2,5 дюймов и пять отсеков для 3,5 дюймовых накопителей, что предоставляет широкие возможности для установки различных типов жестких дисков или SSD. Нижнее расположение блока питания позволяет оптимизировать пространство внутри корпуса и улучшить циркуляцию воздуха. С весом 8,72 кг, данный корпус является достаточно прочным, но при этом остается относительно легким для своего класса. Корпус Gigabyte - это отличное средство для создания мощной, надежной и визуально привлекательной компьютерной системы.

Отзывы о товаре Корпус Gigabyte GB-AC400G черный (28300-AC400-1CKR)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
2 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210 х 435 х 469 мм
Макс. высота процессорного кулера
168
Максимальная длина видеокарты
360
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
сзади 1х120 мм, снизу 3х120 мм
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, USB 3.2 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
8
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
5
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Gigabyte представляет собой стильное и функциональное решение для сборки высокопроизводительных компьютерных систем. Этот Midi-Tower корпус, выполненный в элегантном черном цвете, сочетает в себе современные технологии и продуманный дизайн. Изготовленный из качественных материалов: пластика, стали и стекла, он обеспечивает не только долговечность, но и современный внешний вид. Важной особенностью корпуса является наличие встроенной ARGB подсветки, которая добавит уникальности вашему ПК и позволит адаптировать его внешний вид под ваше настроение или стиль интерьера. Встроенные вентиляторы размером 140 мм (2 штуки) гарантируют эффективное охлаждение компонентов, что особенно важно для мощных систем. Корпус поддерживает установки видеокарт длиной до 360 мм, что позволяет размещать внутри даже самые современные графические решения. Слоты расширения в количестве 8 штук и поддержка форм-факторов mini-ITX, ATX и mATX делают этот корпус крайне универсальным и пригодным для различных конфигураций. Внутри предусмотрено три внутренних отсека для накопителей формата 2,5 дюймов и пять отсеков для 3,5 дюймовых накопителей, что предоставляет широкие возможности для установки различных типов жестких дисков или SSD. Нижнее расположение блока питания позволяет оптимизировать пространство внутри корпуса и улучшить циркуляцию воздуха. С весом 8,72 кг, данный корпус является достаточно прочным, но при этом остается относительно легким для своего класса. Корпус Gigabyte - это отличное средство для создания мощной, надежной и визуально привлекательной компьютерной системы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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