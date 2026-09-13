Корпус Gigabyte GB-AC400G черный (28300-AC400-1CKR)
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Характеристики
Описание товара Корпус Gigabyte GB-AC400G черный (28300-AC400-1CKR)
Корпус Gigabyte представляет собой стильное и функциональное решение для сборки высокопроизводительных компьютерных систем. Этот Midi-Tower корпус, выполненный в элегантном черном цвете, сочетает в себе современные технологии и продуманный дизайн. Изготовленный из качественных материалов: пластика, стали и стекла, он обеспечивает не только долговечность, но и современный внешний вид. Важной особенностью корпуса является наличие встроенной ARGB подсветки, которая добавит уникальности вашему ПК и позволит адаптировать его внешний вид под ваше настроение или стиль интерьера. Встроенные вентиляторы размером 140 мм (2 штуки) гарантируют эффективное охлаждение компонентов, что особенно важно для мощных систем. Корпус поддерживает установки видеокарт длиной до 360 мм, что позволяет размещать внутри даже самые современные графические решения. Слоты расширения в количестве 8 штук и поддержка форм-факторов mini-ITX, ATX и mATX делают этот корпус крайне универсальным и пригодным для различных конфигураций. Внутри предусмотрено три внутренних отсека для накопителей формата 2,5 дюймов и пять отсеков для 3,5 дюймовых накопителей, что предоставляет широкие возможности для установки различных типов жестких дисков или SSD. Нижнее расположение блока питания позволяет оптимизировать пространство внутри корпуса и улучшить циркуляцию воздуха. С весом 8,72 кг, данный корпус является достаточно прочным, но при этом остается относительно легким для своего класса. Корпус Gigabyte - это отличное средство для создания мощной, надежной и визуально привлекательной компьютерной системы.
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Теги товара: Сталь, 2x 140 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Корпус с подсветкой, С вентилятором
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