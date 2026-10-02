Корпус Asus ROG STRIX HYPERION GR701 (90DC00F0-B39000)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Asus ROG STRIX HYPERION GR701 (90DC00F0-B39000)
Корпус ASUS ROG Hyperion GR701 [90DC00F0-B39000] черного цвета с дизайном Republic of Gamers создан для сборки мощной игровой системы. Модель типоразмера Full-Tower с габаритами 659x268x639 мм вмещает пару 420-миллиметровых радиаторов систем жидкостного охлаждения. Широкие воздухозаборники фронтальной панели повышают эффективность отвода тепла. Корпус поставляется с 4 вентиляторами типоразмера 140 мм с поддержкой автоматической регулировки частоты вращения. В передней части устройства рядом с материнской платой есть свободное пространство для размещения нескольких 2.5-дюймовых SSD или HDD, распределительной панели СЖО, декоративной световой панели ROG или других компонентов. Корпус ASUS ROG Hyperion GR701 [90DC00F0-B39000] совместим с видеоадаптерами с длиной до 460 мм. Поддерживаются материнские платы 4 форм-факторов – E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Высота процессорного кулера ограничена 190 мм. На лицевой панели корпуса находятся 2 порта USB Type-C с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 60 Вт в случае использования совместимой материнской платы ASUS ROG.
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Теги товара: 4x 140 мм, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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