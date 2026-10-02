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Корпус Asus ROG STRIX HYPERION GR701 (90DC00F0-B39000) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Asus ROG STRIX HYPERION GR701 (90DC00F0-B39000)

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Корпус Asus ROG STRIX HYPERION GR701 (90DC00F0-B39000) - фото 1
Корпус Asus ROG STRIX HYPERION GR701 (90DC00F0-B39000) - фото 2
Корпус Asus ROG STRIX HYPERION GR701 (90DC00F0-B39000) - фото 3
Корпус Asus ROG STRIX HYPERION GR701 (90DC00F0-B39000) - фото 4
Корпус Asus ROG STRIX HYPERION GR701 (90DC00F0-B39000) - фото 5
Корпус Asus ROG STRIX HYPERION GR701 (90DC00F0-B39000) - фото 6
Корпус Asus ROG STRIX HYPERION GR701 (90DC00F0-B39000) - фото 7
Корпус Asus ROG STRIX HYPERION GR701 (90DC00F0-B39000) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Asus ROG STRIX HYPERION GR701 (90DC00F0-B39000) - фото 1
  • Корпус Asus ROG STRIX HYPERION GR701 (90DC00F0-B39000) - фото 2
  • Корпус Asus ROG STRIX HYPERION GR701 (90DC00F0-B39000) - фото 3
  • Корпус Asus ROG STRIX HYPERION GR701 (90DC00F0-B39000) - фото 4
  • Корпус Asus ROG STRIX HYPERION GR701 (90DC00F0-B39000) - фото 5
  • Корпус Asus ROG STRIX HYPERION GR701 (90DC00F0-B39000) - фото 6
  • Корпус Asus ROG STRIX HYPERION GR701 (90DC00F0-B39000) - фото 7
  • Корпус Asus ROG STRIX HYPERION GR701 (90DC00F0-B39000) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635127
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
268x639x659
Макс. высота процессорного кулера
190
Максимальная длина видеокарты
460
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло, алюминий
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 140 или 1 x 120 мм, верхних 3 x 140 или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 4, USB 3.2 Gen 2 x 2 Type-C x 2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
12
Типоразмер
Full-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
5
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х73х35
Вес, кг.
25.4

Описание товара Корпус Asus ROG STRIX HYPERION GR701 (90DC00F0-B39000)

Корпус ASUS ROG Hyperion GR701 [90DC00F0-B39000] черного цвета с дизайном Republic of Gamers создан для сборки мощной игровой системы. Модель типоразмера Full-Tower с габаритами 659x268x639 мм вмещает пару 420-миллиметровых радиаторов систем жидкостного охлаждения. Широкие воздухозаборники фронтальной панели повышают эффективность отвода тепла. Корпус поставляется с 4 вентиляторами типоразмера 140 мм с поддержкой автоматической регулировки частоты вращения. В передней части устройства рядом с материнской платой есть свободное пространство для размещения нескольких 2.5-дюймовых SSD или HDD, распределительной панели СЖО, декоративной световой панели ROG или других компонентов. Корпус ASUS ROG Hyperion GR701 [90DC00F0-B39000] совместим с видеоадаптерами с длиной до 460 мм. Поддерживаются материнские платы 4 форм-факторов – E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Высота процессорного кулера ограничена 190 мм. На лицевой панели корпуса находятся 2 порта USB Type-C с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 60 Вт в случае использования совместимой материнской платы ASUS ROG.

Отзывы о товаре Корпус Asus ROG STRIX HYPERION GR701 (90DC00F0-B39000)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
268x639x659
Макс. высота процессорного кулера
190
Максимальная длина видеокарты
460
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло, алюминий
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 140 или 1 x 120 мм, верхних 3 x 140 или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 4, USB 3.2 Gen 2 x 2 Type-C x 2
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
12
Типоразмер
Full-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
5
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ASUS ROG Hyperion GR701 [90DC00F0-B39000] черного цвета с дизайном Republic of Gamers создан для сборки мощной игровой системы. Модель типоразмера Full-Tower с габаритами 659x268x639 мм вмещает пару 420-миллиметровых радиаторов систем жидкостного охлаждения. Широкие воздухозаборники фронтальной панели повышают эффективность отвода тепла. Корпус поставляется с 4 вентиляторами типоразмера 140 мм с поддержкой автоматической регулировки частоты вращения. В передней части устройства рядом с материнской платой есть свободное пространство для размещения нескольких 2.5-дюймовых SSD или HDD, распределительной панели СЖО, декоративной световой панели ROG или других компонентов. Корпус ASUS ROG Hyperion GR701 [90DC00F0-B39000] совместим с видеоадаптерами с длиной до 460 мм. Поддерживаются материнские платы 4 форм-факторов – E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Высота процессорного кулера ограничена 190 мм. На лицевой панели корпуса находятся 2 порта USB Type-C с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 60 Вт в случае использования совместимой материнской платы ASUS ROG.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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