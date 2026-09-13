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Корпус Lian-Li DK07X черный (G99.DK07X.10RU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Lian-Li DK07X черный (G99.DK07X.10RU)

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Корпус Lian-Li DK07X черный (G99.DK07X.10RU) - фото 1
Корпус Lian-Li DK07X черный (G99.DK07X.10RU) - фото 2
Корпус Lian-Li DK07X черный (G99.DK07X.10RU) - фото 3
Корпус Lian-Li DK07X черный (G99.DK07X.10RU) - фото 4
Корпус Lian-Li DK07X черный (G99.DK07X.10RU) - фото 5
Корпус Lian-Li DK07X черный (G99.DK07X.10RU) - фото 6
Корпус Lian-Li DK07X черный (G99.DK07X.10RU) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Lian-Li DK07X черный (G99.DK07X.10RU) - фото 1
  • Корпус Lian-Li DK07X черный (G99.DK07X.10RU) - фото 2
  • Корпус Lian-Li DK07X черный (G99.DK07X.10RU) - фото 3
  • Корпус Lian-Li DK07X черный (G99.DK07X.10RU) - фото 4
  • Корпус Lian-Li DK07X черный (G99.DK07X.10RU) - фото 5
  • Корпус Lian-Li DK07X черный (G99.DK07X.10RU) - фото 6
  • Корпус Lian-Li DK07X черный (G99.DK07X.10RU) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
103 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714907
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Характеристики

Бренд
Lian Li
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
4 x 140 мм, 6 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
1480 x 1162 x 805 мм
Макс. высота процессорного кулера
180
Максимальная длина видеокарты
383
Материал корпуса
сталь, стекло
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, 2 x USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Full-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
6
Число внутренних отсеков 3.5
9
Форм-фактор совместимых плат
ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х51х28
Вес, кг.
4.5

Описание товара Корпус Lian-Li DK07X черный (G99.DK07X.10RU)

Корпус Lian-Li представляет собой высококачественное решение для создания мощной и функциональной системы. Это Full-Tower корпус, идеально подходящий для энтузиастов и профессионалов, стремящихся к максимальной производительности. Данный корпус поддерживает совместимость с материнскими платами форм-факторов ATX, mATX и E-ATX, предоставляя широкие возможности для выбора компонентов. Он обеспечит комфортное размещение самых требовательных видеокарт длиной до 383 мм, а наличие 7 слотов расширения позволит вам установить любое необходимое дополнительное оборудование. Корпус выполнен из прочной стали и дополнен элементами из стекла, что обеспечивает не только надежность и долговечность, но и придаёт ему стильный внешний вид. Черный цвет корпуса подчеркнет строгость и элегантность вашего компьютерного ансамбля. Внутреннее пространство корпуса Lian-Li спроектировано с акцентом на высокую вместительность. Здесь предусмотрено 6 внутренних отсеков для накопителей формата 2,5" и 9 отсеков для 3,5" жестких дисков, что позволяет хранить огромное количество данных без компромиссов. Хорошо продуманная система охлаждения включает 4 предустановленных вентилятора размером 140 мм и 6 вентиляторов по 120 мм, что гарантирует отличную терморегуляцию и стабильную работу системы даже при максимальных нагрузках. Снизу корпуса находится отсек для блока питания, что способствует улучшенному управлению кабелями и циркуляции воздуха. Максимальная высота процессорного кулера составляет до 180 мм, что даст вам возможность установить эффективное и высокое охлаждающее решение для вашего процессора. Стоит отметить, что вес корпуса составляет 100 кг, что подчеркивает его массивность и исключительное качество сборки. Этот корпус станет надежной основой для создания вашего следующего компьютерного шедевра.

Отзывы о товаре Корпус Lian-Li DK07X черный (G99.DK07X.10RU)




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Характеристики
Бренд
Lian Li
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
4 x 140 мм, 6 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
1480 x 1162 x 805 мм
Макс. высота процессорного кулера
180
Максимальная длина видеокарты
383
Материал корпуса
сталь, стекло
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, 2 x USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Full-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
6
Число внутренних отсеков 3.5
9
Форм-фактор совместимых плат
ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Lian-Li представляет собой высококачественное решение для создания мощной и функциональной системы. Это Full-Tower корпус, идеально подходящий для энтузиастов и профессионалов, стремящихся к максимальной производительности. Данный корпус поддерживает совместимость с материнскими платами форм-факторов ATX, mATX и E-ATX, предоставляя широкие возможности для выбора компонентов. Он обеспечит комфортное размещение самых требовательных видеокарт длиной до 383 мм, а наличие 7 слотов расширения позволит вам установить любое необходимое дополнительное оборудование. Корпус выполнен из прочной стали и дополнен элементами из стекла, что обеспечивает не только надежность и долговечность, но и придаёт ему стильный внешний вид. Черный цвет корпуса подчеркнет строгость и элегантность вашего компьютерного ансамбля. Внутреннее пространство корпуса Lian-Li спроектировано с акцентом на высокую вместительность. Здесь предусмотрено 6 внутренних отсеков для накопителей формата 2,5" и 9 отсеков для 3,5" жестких дисков, что позволяет хранить огромное количество данных без компромиссов. Хорошо продуманная система охлаждения включает 4 предустановленных вентилятора размером 140 мм и 6 вентиляторов по 120 мм, что гарантирует отличную терморегуляцию и стабильную работу системы даже при максимальных нагрузках. Снизу корпуса находится отсек для блока питания, что способствует улучшенному управлению кабелями и циркуляции воздуха. Максимальная высота процессорного кулера составляет до 180 мм, что даст вам возможность установить эффективное и высокое охлаждающее решение для вашего процессора. Стоит отметить, что вес корпуса составляет 100 кг, что подчеркивает его массивность и исключительное качество сборки. Этот корпус станет надежной основой для создания вашего следующего компьютерного шедевра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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