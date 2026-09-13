Корпус Lian-Li DK07X черный (G99.DK07X.10RU)
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Характеристики
Описание товара Корпус Lian-Li DK07X черный (G99.DK07X.10RU)
Корпус Lian-Li представляет собой высококачественное решение для создания мощной и функциональной системы. Это Full-Tower корпус, идеально подходящий для энтузиастов и профессионалов, стремящихся к максимальной производительности. Данный корпус поддерживает совместимость с материнскими платами форм-факторов ATX, mATX и E-ATX, предоставляя широкие возможности для выбора компонентов. Он обеспечит комфортное размещение самых требовательных видеокарт длиной до 383 мм, а наличие 7 слотов расширения позволит вам установить любое необходимое дополнительное оборудование. Корпус выполнен из прочной стали и дополнен элементами из стекла, что обеспечивает не только надежность и долговечность, но и придаёт ему стильный внешний вид. Черный цвет корпуса подчеркнет строгость и элегантность вашего компьютерного ансамбля. Внутреннее пространство корпуса Lian-Li спроектировано с акцентом на высокую вместительность. Здесь предусмотрено 6 внутренних отсеков для накопителей формата 2,5" и 9 отсеков для 3,5" жестких дисков, что позволяет хранить огромное количество данных без компромиссов. Хорошо продуманная система охлаждения включает 4 предустановленных вентилятора размером 140 мм и 6 вентиляторов по 120 мм, что гарантирует отличную терморегуляцию и стабильную работу системы даже при максимальных нагрузках. Снизу корпуса находится отсек для блока питания, что способствует улучшенному управлению кабелями и циркуляции воздуха. Максимальная высота процессорного кулера составляет до 180 мм, что даст вам возможность установить эффективное и высокое охлаждающее решение для вашего процессора. Стоит отметить, что вес корпуса составляет 100 кг, что подчеркивает его массивность и исключительное качество сборки. Этот корпус станет надежной основой для создания вашего следующего компьютерного шедевра.
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее
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