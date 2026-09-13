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Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718581
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спереди 2 x 160 или 2 x 140 мм, сзади 1 x 120 мм, сверху 2 x 140 или 2 x 120 мм
Разъемы на передней панели
USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х50х30
Вес, кг.
10.15
Описание товара Корпус Asus PROART PA401 WOOD TG PWM Black (90DC00M0-B39000)
Компания ASUS представляет компьютерный корпус ProArt PA401 Wood Edition. Производитель акцентирует внимание на эстетике. Корпус оснащён фронтальной панелью из ясеня, и из него же выполнена накладка панели разъёмов.
ProArt PA401 Wood Edition выполнен в классическом чёрном цвете. Размеры составляют 412 ? 225 ? 503 мм. Корпус предназначен для сборки систем на базе материнских плат форматов ATX, Micro-ATX и Mini-ITX.
ASUS ProArt PA401 Wood Edition оснащён семью слотами расширения. Внутри предусмотрены два комбинированных места для установки накопителей форматов 2,5 или 3,5 дюйма, а также два дополнительных места для накопителей формата 2,5 дюйма. Корпус поддерживает установку видеокарт длиной до 315 мм, процессорных кулеров высотой до 160 мм, а также блоков питания длиной до 170 мм. Для установки блока питания корпус разбирать не требуется — он размещается на специальном выдвижном лотке.
Все панели корпуса снимаются без использования инструментов. Установка накопителей также возможна без применения винтов. За фронтальной панелью корпуса размещены два предустановленных вентилятора диаметром 160 мм, а сзади установлен один вентилятор диаметром 120 мм.
Фронтальная панель разъёмов корпуса включает два порта USB Type-A (5 Гбит/с), один порт USB Type-C (20 Гбит/с), а также комбинированный 3,5-мм аудиоразъём. Также имеется специальная кнопка блокировки, предотвращающая случайное нажатие кнопок питания и перезагрузки ПК.
спереди 2 x 160 или 2 x 140 мм, сзади 1 x 120 мм, сверху 2 x 140 или 2 x 120 мм
Разъемы на передней панели
USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Описание
Компания ASUS представляет компьютерный корпус ProArt PA401 Wood Edition. Производитель акцентирует внимание на эстетике. Корпус оснащён фронтальной панелью из ясеня, и из него же выполнена накладка панели разъёмов.
ProArt PA401 Wood Edition выполнен в классическом чёрном цвете. Размеры составляют 412 ? 225 ? 503 мм. Корпус предназначен для сборки систем на базе материнских плат форматов ATX, Micro-ATX и Mini-ITX.
ASUS ProArt PA401 Wood Edition оснащён семью слотами расширения. Внутри предусмотрены два комбинированных места для установки накопителей форматов 2,5 или 3,5 дюйма, а также два дополнительных места для накопителей формата 2,5 дюйма. Корпус поддерживает установку видеокарт длиной до 315 мм, процессорных кулеров высотой до 160 мм, а также блоков питания длиной до 170 мм. Для установки блока питания корпус разбирать не требуется — он размещается на специальном выдвижном лотке.
Все панели корпуса снимаются без использования инструментов. Установка накопителей также возможна без применения винтов. За фронтальной панелью корпуса размещены два предустановленных вентилятора диаметром 160 мм, а сзади установлен один вентилятор диаметром 120 мм.
Фронтальная панель разъёмов корпуса включает два порта USB Type-A (5 Гбит/с), один порт USB Type-C (20 Гбит/с), а также комбинированный 3,5-мм аудиоразъём. Также имеется специальная кнопка блокировки, предотвращающая случайное нажатие кнопок питания и перезагрузки ПК.
Корпус Asus PROART PA401 WOOD TG PWM Black (90DC00M0-B39000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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