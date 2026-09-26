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Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 606082
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Описание товара Корпус Fractal Design Meshify 2 Mini Black TG Dark Tint FD-C-MES2M-01
Meshify 2 Mini- это высокоэффективной корпус со смелой эстетикой в стиле стелс. Его впечатляющий внешний вид включает без болтовое крепление закаленного стекла, полностью съемный верх, обеспечивающий превосходный доступ внутрь корпуса, и передний порт USB Type-C. Передний нейлоновый фильтр можно снять для дополнительного притока воздуха, позволяя сетчатой передней панели обеспечить фильтрацию. Продуманное использование внутреннего пространства позволяет ему похвастаться эффективностью, несмотря на его удивительно компактный размер в средней части корпуса, и конструкцией фильтра с хорошей пропускной способностью для легкого охлаждения.
Meshify 2 Mini- это высокоэффективной корпус со смелой эстетикой в стиле стелс. Его впечатляющий внешний вид включает без болтовое крепление закаленного стекла, полностью съемный верх, обеспечивающий превосходный доступ внутрь корпуса, и передний порт USB Type-C. Передний нейлоновый фильтр можно снять для дополнительного притока воздуха, позволяя сетчатой передней панели обеспечить фильтрацию. Продуманное использование внутреннего пространства позволяет ему похвастаться эффективностью, несмотря на его удивительно компактный размер в средней части корпуса, и конструкцией фильтра с хорошей пропускной способностью для легкого охлаждения.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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