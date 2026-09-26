Top.Mail.Ru
Корпус Fractal Design Meshify 2 Mini White TG Clear Tint FD-C-MES2M-02 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус Fractal Design Meshify 2 Mini White TG Clear Tint FD-C-MES2M-02

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус Fractal Design Meshify 2 Mini White TG Clear Tint FD-C-MES2M-02 - фото 1
Корпус Fractal Design Meshify 2 Mini White TG Clear Tint FD-C-MES2M-02 - фото 2
Корпус Fractal Design Meshify 2 Mini White TG Clear Tint FD-C-MES2M-02 - фото 3
Корпус Fractal Design Meshify 2 Mini White TG Clear Tint FD-C-MES2M-02 - фото 4
Корпус Fractal Design Meshify 2 Mini White TG Clear Tint FD-C-MES2M-02 - фото 5
Корпус Fractal Design Meshify 2 Mini White TG Clear Tint FD-C-MES2M-02 - фото 6
Корпус Fractal Design Meshify 2 Mini White TG Clear Tint FD-C-MES2M-02 - фото 7
Корпус Fractal Design Meshify 2 Mini White TG Clear Tint FD-C-MES2M-02 - фото 8
Корпус Fractal Design Meshify 2 Mini White TG Clear Tint FD-C-MES2M-02 - фото 9
Корпус Fractal Design Meshify 2 Mini White TG Clear Tint FD-C-MES2M-02 - фото 10
Корпус Fractal Design Meshify 2 Mini White TG Clear Tint FD-C-MES2M-02 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Fractal Design Meshify 2 Mini White TG Clear Tint FD-C-MES2M-02 - фото 1
  • Корпус Fractal Design Meshify 2 Mini White TG Clear Tint FD-C-MES2M-02 - фото 2
  • Корпус Fractal Design Meshify 2 Mini White TG Clear Tint FD-C-MES2M-02 - фото 3
  • Корпус Fractal Design Meshify 2 Mini White TG Clear Tint FD-C-MES2M-02 - фото 4
  • Корпус Fractal Design Meshify 2 Mini White TG Clear Tint FD-C-MES2M-02 - фото 5
  • Корпус Fractal Design Meshify 2 Mini White TG Clear Tint FD-C-MES2M-02 - фото 6
  • Корпус Fractal Design Meshify 2 Mini White TG Clear Tint FD-C-MES2M-02 - фото 7
  • Корпус Fractal Design Meshify 2 Mini White TG Clear Tint FD-C-MES2M-02 - фото 8
  • Корпус Fractal Design Meshify 2 Mini White TG Clear Tint FD-C-MES2M-02 - фото 9
  • Корпус Fractal Design Meshify 2 Mini White TG Clear Tint FD-C-MES2M-02 - фото 10
  • Корпус Fractal Design Meshify 2 Mini White TG Clear Tint FD-C-MES2M-02 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 606083
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fractal Design
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 2 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
205 x 406 x 395 мм
Макс. высота процессорного кулера
167
Максимальная длина видеокарты
306
Материал корпуса
сталь
Окно на боковой стенке
да
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini Tower
Форм-фактор
mATX, Mini-ITX
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х46х28
Вес, кг.
7.68

Описание товара Корпус Fractal Design Meshify 2 Mini White TG Clear Tint FD-C-MES2M-02

Meshify 2 Mini- это высокоэффективной корпус со смелой эстетикой в стиле стелс. Его впечатляющий внешний вид включает без болтовое крепление закаленного стекла, полностью съемный верх, обеспечивающий превосходный доступ внутрь корпуса, и передний порт USB Type-C. Передний нейлоновый фильтр можно снять для дополнительного притока воздуха, позволяя сетчатой передней панели обеспечить фильтрацию. Продуманное использование внутреннего пространства позволяет ему похвастаться эффективностью, несмотря на его удивительно компактный размер в средней части корпуса, и конструкцией фильтра с хорошей пропускной способностью для легкого охлаждения.

Отзывы о товаре Корпус Fractal Design Meshify 2 Mini White TG Clear Tint FD-C-MES2M-02




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Fractal Design
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 2 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
205 x 406 x 395 мм
Макс. высота процессорного кулера
167
Максимальная длина видеокарты
306
Материал корпуса
сталь
Окно на боковой стенке
да
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini Tower
Форм-фактор
mATX, Mini-ITX
Развернуть
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Meshify 2 Mini- это высокоэффективной корпус со смелой эстетикой в стиле стелс. Его впечатляющий внешний вид включает без болтовое крепление закаленного стекла, полностью съемный верх, обеспечивающий превосходный доступ внутрь корпуса, и передний порт USB Type-C. Передний нейлоновый фильтр можно снять для дополнительного притока воздуха, позволяя сетчатой передней панели обеспечить фильтрацию. Продуманное использование внутреннего пространства позволяет ему похвастаться эффективностью, несмотря на его удивительно компактный размер в средней части корпуса, и конструкцией фильтра с хорошей пропускной способностью для легкого охлаждения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Fractal Design Meshify 2 Mini White TG Clear Tint FD-C-MES2M-02 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...