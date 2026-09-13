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SSD Накопитель SSD SanDisk Extreme PRO 4TB (SDSSDE81-4T00-G25) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD SanDisk Extreme PRO 4TB (SDSSDE81-4T00-G25)

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Накопитель SSD SanDisk Extreme PRO 4TB (SDSSDE81-4T00-G25) - фото 1
Накопитель SSD SanDisk Extreme PRO 4TB (SDSSDE81-4T00-G25) - фото 2
Накопитель SSD SanDisk Extreme PRO 4TB (SDSSDE81-4T00-G25) - фото 3
Накопитель SSD SanDisk Extreme PRO 4TB (SDSSDE81-4T00-G25) - фото 4
Накопитель SSD SanDisk Extreme PRO 4TB (SDSSDE81-4T00-G25) - фото 5
Накопитель SSD SanDisk Extreme PRO 4TB (SDSSDE81-4T00-G25) - фото 6
Накопитель SSD SanDisk Extreme PRO 4TB (SDSSDE81-4T00-G25) - фото 7
Накопитель SSD SanDisk Extreme PRO 4TB (SDSSDE81-4T00-G25) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
1.8"
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
USB Type-C
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2000
Скорость записи, Мб/с
2000
  • Накопитель SSD SanDisk Extreme PRO 4TB (SDSSDE81-4T00-G25) - фото 1
  • Накопитель SSD SanDisk Extreme PRO 4TB (SDSSDE81-4T00-G25) - фото 2
  • Накопитель SSD SanDisk Extreme PRO 4TB (SDSSDE81-4T00-G25) - фото 3
  • Накопитель SSD SanDisk Extreme PRO 4TB (SDSSDE81-4T00-G25) - фото 4
  • Накопитель SSD SanDisk Extreme PRO 4TB (SDSSDE81-4T00-G25) - фото 5
  • Накопитель SSD SanDisk Extreme PRO 4TB (SDSSDE81-4T00-G25) - фото 6
  • Накопитель SSD SanDisk Extreme PRO 4TB (SDSSDE81-4T00-G25) - фото 7
  • Накопитель SSD SanDisk Extreme PRO 4TB (SDSSDE81-4T00-G25) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718570
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Характеристики

Бренд
SANDISK
Форм-фактор
1.8"
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
USB Type-C
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2000
Скорость записи, Мб/с
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х11
Вес, г.
898

Описание товара Накопитель SSD SanDisk Extreme PRO 4TB (SDSSDE81-4T00-G25)

4-терабайтный внешний SSD SanDisk Extreme PRO Portable [SDSSDE81-4T00-G25] в корпусе из алюминиевого сплава предназначен для резервного копирования и перемещения файлов. Устройство обеспечивает скорость записи и чтения до 2000 МБ/с. Для подключения модели к ноутбукам и стационарным компьютерам используется интерфейс USB 3.2 Gen 2x2 Type-C. Внешний SSD SanDisk Extreme PRO Portable [SDSSDE81-4T00-G25] поддерживается операционными системами Mac OS и Windows. Устройство класса IP65 полностью защищено от пыли и выдерживает воздействие струй воды под давлением со всех направлений. Отверстие в корпусе позволяет использовать для крепления накопителя карабин со страховочным тросом или шнуром. Устройство получает питание от USB и не нуждается в дополнительных источниках энергии. Благодаря размерам 110x57x10 мм накопитель помещается в небольшой сумке или кармане верхней одежды.



Теги товара: 3D NAND, 3D NAND, 3D NAND, 3D NAND, 3D NAND, 3D NAND, 3D NAND, 2000

Отзывы о товаре Накопитель SSD SanDisk Extreme PRO 4TB (SDSSDE81-4T00-G25)




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Характеристики
Бренд
SANDISK
Форм-фактор
1.8"
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
USB Type-C
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2000
Скорость записи, Мб/с
2000
Страна производитель
Китай
Описание
4-терабайтный внешний SSD SanDisk Extreme PRO Portable [SDSSDE81-4T00-G25] в корпусе из алюминиевого сплава предназначен для резервного копирования и перемещения файлов. Устройство обеспечивает скорость записи и чтения до 2000 МБ/с. Для подключения модели к ноутбукам и стационарным компьютерам используется интерфейс USB 3.2 Gen 2x2 Type-C. Внешний SSD SanDisk Extreme PRO Portable [SDSSDE81-4T00-G25] поддерживается операционными системами Mac OS и Windows. Устройство класса IP65 полностью защищено от пыли и выдерживает воздействие струй воды под давлением со всех направлений. Отверстие в корпусе позволяет использовать для крепления накопителя карабин со страховочным тросом или шнуром. Устройство получает питание от USB и не нуждается в дополнительных источниках энергии. Благодаря размерам 110x57x10 мм накопитель помещается в небольшой сумке или кармане верхней одежды.


Теги товара: 3D NAND, 3D NAND, 3D NAND, 3D NAND, 3D NAND, 3D NAND, 3D NAND, 2000
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