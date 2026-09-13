Накопитель SSD SanDisk Extreme PRO 4TB (SDSSDE81-4T00-G25)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD SanDisk Extreme PRO 4TB (SDSSDE81-4T00-G25)
4-терабайтный внешний SSD SanDisk Extreme PRO Portable [SDSSDE81-4T00-G25] в корпусе из алюминиевого сплава предназначен для резервного копирования и перемещения файлов. Устройство обеспечивает скорость записи и чтения до 2000 МБ/с. Для подключения модели к ноутбукам и стационарным компьютерам используется интерфейс USB 3.2 Gen 2x2 Type-C. Внешний SSD SanDisk Extreme PRO Portable [SDSSDE81-4T00-G25] поддерживается операционными системами Mac OS и Windows. Устройство класса IP65 полностью защищено от пыли и выдерживает воздействие струй воды под давлением со всех направлений. Отверстие в корпусе позволяет использовать для крепления накопителя карабин со страховочным тросом или шнуром. Устройство получает питание от USB и не нуждается в дополнительных источниках энергии. Благодаря размерам 110x57x10 мм накопитель помещается в небольшой сумке или кармане верхней одежды.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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