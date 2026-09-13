The Stone Roses - Turns Into Stone (0198029470710) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Stone Roses - Turns Into Stone (0198029470710) виниловая пластинка
Turns In Stone — сборник английской рок-группы The Stone Roses, выпущенный в 1992 году. Он состоит из ранних синглов и би-сайдов, которые не вошли в их одноименный дебютный альбом. Сборник достиг 32-го места в британском альбомном чарте. «Turns Into Stone» собрал множество лучших неальбомных треков Stone Roses — ранние синглы, би-сайды и расширенные версии — в один убедительный сборник. Он начинается с их первого релиза за время их крайне бурного пребывания на Silvertone Records, «Elephant Stone», и включает, возможно, лучший момент в истории группы, «Fools Gold». Незаменимый спутник их бессмертного дебютного альбома, сборник содержит некоторые из лучших британских гитарных поп/рок-композиций той эпохи, представленных здесь на четырёх сторонах винила, чтобы лучше продемонстрировать растянутые грувы, которые помогли им стать, пожалуй, самой захватывающей и влиятельной группой в Великобритании.
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