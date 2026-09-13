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The Stone Roses - Turns Into Stone (0198029470710) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Stone Roses - Turns Into Stone (0198029470710) виниловая пластинка

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The Stone Roses - Turns Into Stone (0198029470710) виниловая пластинка - фото 1
The Stone Roses - Turns Into Stone (0198029470710) виниловая пластинка - фото 2
The Stone Roses - Turns Into Stone (0198029470710) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Stone Roses
Альбом (сингл)
Turns Into Stone
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Stone Roses - Turns Into Stone (0198029470710) виниловая пластинка - фото 1
  • The Stone Roses - Turns Into Stone (0198029470710) виниловая пластинка - фото 2
  • The Stone Roses - Turns Into Stone (0198029470710) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717740
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029470710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Stone Roses
Альбом (сингл)
Turns Into Stone
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Elephant Stone, The Hardest Thing In The World, Going Down, Mersey Paradise, Standing Here, Where Angels Play, Simone, Fools Gold, What The World Is Waiting For, One Love, Somethings Burning
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Stone Roses - Turns Into Stone (0198029470710) виниловая пластинка

Turns In Stone — сборник английской рок-группы The Stone Roses, выпущенный в 1992 году. Он состоит из ранних синглов и би-сайдов, которые не вошли в их одноименный дебютный альбом. Сборник достиг 32-го места в британском альбомном чарте. «Turns Into Stone» собрал множество лучших неальбомных треков Stone Roses — ранние синглы, би-сайды и расширенные версии — в один убедительный сборник. Он начинается с их первого релиза за время их крайне бурного пребывания на Silvertone Records, «Elephant Stone», и включает, возможно, лучший момент в истории группы, «Fools Gold». Незаменимый спутник их бессмертного дебютного альбома, сборник содержит некоторые из лучших британских гитарных поп/рок-композиций той эпохи, представленных здесь на четырёх сторонах винила, чтобы лучше продемонстрировать растянутые грувы, которые помогли им стать, пожалуй, самой захватывающей и влиятельной группой в Великобритании.

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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029470710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Stone Roses
Альбом (сингл)
Turns Into Stone
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Elephant Stone, The Hardest Thing In The World, Going Down, Mersey Paradise, Standing Here, Where Angels Play, Simone, Fools Gold, What The World Is Waiting For, One Love, Somethings Burning
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Turns In Stone — сборник английской рок-группы The Stone Roses, выпущенный в 1992 году. Он состоит из ранних синглов и би-сайдов, которые не вошли в их одноименный дебютный альбом. Сборник достиг 32-го места в британском альбомном чарте. «Turns Into Stone» собрал множество лучших неальбомных треков Stone Roses — ранние синглы, би-сайды и расширенные версии — в один убедительный сборник. Он начинается с их первого релиза за время их крайне бурного пребывания на Silvertone Records, «Elephant Stone», и включает, возможно, лучший момент в истории группы, «Fools Gold». Незаменимый спутник их бессмертного дебютного альбома, сборник содержит некоторые из лучших британских гитарных поп/рок-композиций той эпохи, представленных здесь на четырёх сторонах винила, чтобы лучше продемонстрировать растянутые грувы, которые помогли им стать, пожалуй, самой захватывающей и влиятельной группой в Великобритании.
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