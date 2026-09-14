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Dog Eat Dog - All Boro Kings (8719262020702) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dog Eat Dog - All Boro Kings (8719262020702) виниловая пластинка

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Dog Eat Dog - All Boro Kings (8719262020702) виниловая пластинка - фото 1
Dog Eat Dog - All Boro Kings (8719262020702) виниловая пластинка - фото 2
Dog Eat Dog - All Boro Kings (8719262020702) виниловая пластинка - фото 3
Dog Eat Dog - All Boro Kings (8719262020702) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Dog Eat Dog
Альбом (сингл)
All Boro Kings
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dog Eat Dog - All Boro Kings (8719262020702) виниловая пластинка - фото 1
  • Dog Eat Dog - All Boro Kings (8719262020702) виниловая пластинка - фото 2
  • Dog Eat Dog - All Boro Kings (8719262020702) виниловая пластинка - фото 3
  • Dog Eat Dog - All Boro Kings (8719262020702) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729360
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262020702]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Dog Eat Dog
Альбом (сингл)
All Boro Kings
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
If These Are Good Times, Think, No Fronts, Pull My Finger, Who's The King?, Strip Song, Queen, In The Doghouse, Funnel King, What Comes Around
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dog Eat Dog - All Boro Kings (8719262020702) виниловая пластинка

«All Boro Kings» — дебютный альбом кроссовер-группы из Нью-Джерси, сочетающей хардкор-панк, хэви-метал и хип-хоп. Альбом был выпущен в 1994 году. Издание на 180 г виниле, включает вкладыш. Эта кроссовер-группа из Нью-Джерси, основанная в начале 1990-х, с самого начала поразила сочетанием элементов хардкор-панка, хэви-метала и хип-хопа. Впервые они вывели на первый план свое фирменное звучание саксофона в таких синглах, как «If These Are Good Times», «Who's The King» и «No Fronts», причем два последних стали их главными хитами и получили высокую ротацию на MTV. Группа даже была признана «Прорывом года» на церемонии MTV Europe Music Awards. Dog Eat Dog приобрели огромную популярность, особенно в Европе, где они выступали на крупных фестивалях и в крупных стадионах. Некоторые песни из альбома «All Boro Kings» даже попали в топ-40 европейских чартов хэви-метала.

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262020702]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Dog Eat Dog
Альбом (сингл)
All Boro Kings
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
If These Are Good Times, Think, No Fronts, Pull My Finger, Who's The King?, Strip Song, Queen, In The Doghouse, Funnel King, What Comes Around
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Описание
«All Boro Kings» — дебютный альбом кроссовер-группы из Нью-Джерси, сочетающей хардкор-панк, хэви-метал и хип-хоп. Альбом был выпущен в 1994 году. Издание на 180 г виниле, включает вкладыш. Эта кроссовер-группа из Нью-Джерси, основанная в начале 1990-х, с самого начала поразила сочетанием элементов хардкор-панка, хэви-метала и хип-хопа. Впервые они вывели на первый план свое фирменное звучание саксофона в таких синглах, как «If These Are Good Times», «Who's The King» и «No Fronts», причем два последних стали их главными хитами и получили высокую ротацию на MTV. Группа даже была признана «Прорывом года» на церемонии MTV Europe Music Awards. Dog Eat Dog приобрели огромную популярность, особенно в Европе, где они выступали на крупных фестивалях и в крупных стадионах. Некоторые песни из альбома «All Boro Kings» даже попали в топ-40 европейских чартов хэви-метала.
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