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Видеокарта Afox RTX3060 12Gb GDDR6 (AF3060-12GD6H2-V2) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Afox RTX3060 12Gb GDDR6 (AF3060-12GD6H2-V2)

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Видеокарта Afox RTX3060 12Gb GDDR6 (AF3060-12GD6H2-V2) - фото 1
Видеокарта Afox RTX3060 12Gb GDDR6 (AF3060-12GD6H2-V2) - фото 2
Видеокарта Afox RTX3060 12Gb GDDR6 (AF3060-12GD6H2-V2) - фото 3
Видеокарта Afox RTX3060 12Gb GDDR6 (AF3060-12GD6H2-V2) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 3060
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1320
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта Afox RTX3060 12Gb GDDR6 (AF3060-12GD6H2-V2) - фото 1
  • Видеокарта Afox RTX3060 12Gb GDDR6 (AF3060-12GD6H2-V2) - фото 2
  • Видеокарта Afox RTX3060 12Gb GDDR6 (AF3060-12GD6H2-V2) - фото 3
  • Видеокарта Afox RTX3060 12Gb GDDR6 (AF3060-12GD6H2-V2) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717641
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Характеристики

Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1320
Частота видеопамяти
15000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
276
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х20х8
Вес, г.
999

Описание товара Видеокарта Afox RTX3060 12Gb GDDR6 (AF3060-12GD6H2-V2)

Видеокарта AFOX GeForce RTX 3060 [AF3060-12GD6H2] – отличный выбор для пользователей, которые хотят собрать или модернизировать игровой компьютер высокого класса. Устройство, оснащенное широко распространенным графическим процессором GeForce RTX 3060, обеспечивает комфортное восприятие графики подавляющего большинства видеоигр. Потенциал видеопроцессора полностью раскрывается благодаря большому (12 ГБ) объему видеопамяти.

Отзывы о товаре Видеокарта Afox RTX3060 12Gb GDDR6 (AF3060-12GD6H2-V2)




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Характеристики
Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1320
Частота видеопамяти
15000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Развернуть
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
276
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта AFOX GeForce RTX 3060 [AF3060-12GD6H2] – отличный выбор для пользователей, которые хотят собрать или модернизировать игровой компьютер высокого класса. Устройство, оснащенное широко распространенным графическим процессором GeForce RTX 3060, обеспечивает комфортное восприятие графики подавляющего большинства видеоигр. Потенциал видеопроцессора полностью раскрывается благодаря большому (12 ГБ) объему видеопамяти.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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