Видеокарта ASUS PRIME-RTX5050-O8G//RTX5050 HDMI DP*3 8G D6; 90YV0N70-M0NA00
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта ASUS PRIME-RTX5050-O8G//RTX5050 HDMI DP*3 8G D6; 90YV0N70-M0NA00
**Видеокарта ASUS RTX5050 PRIME 8GB GDDR6 — мощный инструмент для игр и работы с графикой!** Ищете видеокарту, которая обеспечит высокую производительность и качество изображения? ASUS RTX5050 PRIME — идеальный выбор для геймеров и профессионалов! **Почему стоит выбрать ASUS RTX5050 PRIME?** * **8 ГБ видеопамяти GDDR6:** наслаждайтесь плавным воспроизведением даже в самых требовательных играх и приложениях. * **Ширина шины памяти 128 бит:** быстрая передача данных и высокая пропускная способность. * **Три вентилятора:** эффективная система охлаждения предотвращает перегрев и обеспечивает стабильную работу видеокарты. * **Интерфейсы вывода изображения:** три порта DisplayPort и один HDMI — подключайте несколько мониторов и наслаждайтесь широким обзором. С видеокартой ASUS RTX5050 PRIME вы сможете: * играть в современные игры на высоких настройках; * работать с графическими приложениями без задержек и подвисаний; * наслаждаться чётким и ярким изображением на нескольких мониторах одновременно. Не упустите шанс улучшить свой ПК — выберите видеокарту ASUS RTX5050 PRIME!
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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