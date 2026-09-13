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Queen - Sun City 1984 Vol.1 (0803341524460) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Queen - Sun City 1984 Vol.1 (0803341524460) виниловая пластинка

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Queen - Sun City 1984 Vol.1 (0803341524460) виниловая пластинка - фото 1
Queen - Sun City 1984 Vol.1 (0803341524460) виниловая пластинка - фото 2
Queen - Sun City 1984 Vol.1 (0803341524460) виниловая пластинка - фото 3
Queen - Sun City 1984 Vol.1 (0803341524460) виниловая пластинка - фото 4
Queen - Sun City 1984 Vol.1 (0803341524460) виниловая пластинка - фото 5
Queen - Sun City 1984 Vol.1 (0803341524460) виниловая пластинка - фото 6
Queen - Sun City 1984 Vol.1 (0803341524460) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
Sun City 1984 Vol.1
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Queen - Sun City 1984 Vol.1 (0803341524460) виниловая пластинка - фото 1
  • Queen - Sun City 1984 Vol.1 (0803341524460) виниловая пластинка - фото 2
  • Queen - Sun City 1984 Vol.1 (0803341524460) виниловая пластинка - фото 3
  • Queen - Sun City 1984 Vol.1 (0803341524460) виниловая пластинка - фото 4
  • Queen - Sun City 1984 Vol.1 (0803341524460) виниловая пластинка - фото 5
  • Queen - Sun City 1984 Vol.1 (0803341524460) виниловая пластинка - фото 6
  • Queen - Sun City 1984 Vol.1 (0803341524460) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717308
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Характеристики

Бренд
Round Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Round Records
Barcode
[0803341524460]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
Sun City 1984 Vol.1
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Machines Intro, Tear It Up, Tie Your Mother Down, Under Pressure, Somebody To Love, The March Of The Black Queen, My Fairy King, Killer Queen, Seven Seas Of Rhye, Keep Yourself Alive, Liar, Impromptu 5 02, Its A Hard Life, Dragon Attack, Now Im Here
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара Queen - Sun City 1984 Vol.1 (0803341524460) виниловая пластинка

ДИНАМИЧЕСКОЕ ЮЖАОФРИКАНСКОЕ ШОУ ТУРНЕ "THE WORKS" 1984 ГОДА В феврале 1984 года Queen выпустили свой одиннадцатый студийный альбом «The Works», включавший успешные синглы «Radio Ga Ga», «Hammer to Fall» и «I Want to Break Free». В этом году Queen начали тур «The Works», который стал первым с участием клавишника Спайка Эдни в качестве дополнительного живого музыканта. Тур включал девять полностью распроданных концертов в октябре в Бофутсатване, Южная Африка. Концерт группы в Sun City 19 октября, записанный для телевидения и FM-радио, считается во многих источниках их лучшим выступлением на южноафриканских датах, а возможно, и лучшим концертом всего тура. Теперь его полностью можно прослушать в рамках этого нового двухчастного выпуска, чтобы вновь пережить исключительную музыку и выступление.



Теги товара: Queen

Отзывы о товаре Queen - Sun City 1984 Vol.1 (0803341524460) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Round Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Round Records
Barcode
[0803341524460]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
Sun City 1984 Vol.1
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Machines Intro, Tear It Up, Tie Your Mother Down, Under Pressure, Somebody To Love, The March Of The Black Queen, My Fairy King, Killer Queen, Seven Seas Of Rhye, Keep Yourself Alive, Liar, Impromptu 5 02, Its A Hard Life, Dragon Attack, Now Im Here
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2 см
Страна производитель
Нидерланды
Описание
ДИНАМИЧЕСКОЕ ЮЖАОФРИКАНСКОЕ ШОУ ТУРНЕ "THE WORKS" 1984 ГОДА В феврале 1984 года Queen выпустили свой одиннадцатый студийный альбом «The Works», включавший успешные синглы «Radio Ga Ga», «Hammer to Fall» и «I Want to Break Free». В этом году Queen начали тур «The Works», который стал первым с участием клавишника Спайка Эдни в качестве дополнительного живого музыканта. Тур включал девять полностью распроданных концертов в октябре в Бофутсатване, Южная Африка. Концерт группы в Sun City 19 октября, записанный для телевидения и FM-радио, считается во многих источниках их лучшим выступлением на южноафриканских датах, а возможно, и лучшим концертом всего тура. Теперь его полностью можно прослушать в рамках этого нового двухчастного выпуска, чтобы вновь пережить исключительную музыку и выступление.


Теги товара: Queen
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Отзывы


Queen - Sun City 1984 Vol.1 (0803341524460) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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