Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro (BHR07WFEU)
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Характеристики
Описание товара Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro (BHR07WFEU)
Робот-пылесос Xiaomi представляет собой современное решение для поддержания чистоты в вашем доме. Благодаря своему элегантному белому дизайну, он гармонично вписывается в любой интерьер. Устройство весит всего 3,97 кг, что делает его достаточно легким для транспортировки между различными помещениями. Одной из отличительных характеристик данного робота является его емкий аккумулятор на 5200 мА·ч, который обеспечивает длительную работу без подзарядки. Полная зарядка занимает около 360 минут, после чего робот готов к новым вызовам. Xiaomi предлагает как сухую, так и влажную уборку, что делает этот робот универсальным инструментом для поддержания порядка. Уровень шума при работе составляет всего 54 дБ, что позволяет использовать его даже ночью, не беспокоя других членов семьи. С технологической стороны робот поддерживает интеграцию с системами «Умный дом», такими как Google Home и Умный дом Яндекса, что повышает его удобство использования. Встроенные голосовые помощники Алиса и Google Ассистент открывают перед пользователями новые возможности управления устройством. Особое внимание заслуживает наличие станции самоочистки с объемом пылесборника в 4000 мл, что значительно упрощает обслуживание робота. Встроенный мощный мотор с потребляемой мощностью в 35 Вт эффективно справляется с уборкой различных напольных покрытий. Ширина робота-пылесоса составляет 430 мм, в то время как ширина базовой станции немного меньше и равна 360 мм. Это позволяет устройству эффективно маневрировать и занимать минимум пространства в квартире. Произведенный в Китае, этот робот-пылесос подтверждает высокое качество продукции бренда Xiaomi, предлагая оптимальное сочетание производительности, удобства использования и современных технологий.
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