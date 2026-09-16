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Greenslade - Bedside Manners Are Extra (5013929475410) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Greenslade - Bedside Manners Are Extra (5013929475410) виниловая пластинка

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Greenslade - Bedside Manners Are Extra (5013929475410) виниловая пластинка - фото 1
Greenslade - Bedside Manners Are Extra (5013929475410) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Greenslade
Альбом (сингл)
Bedside Manners Are Extra
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Greenslade - Bedside Manners Are Extra (5013929475410) виниловая пластинка - фото 1
  • Greenslade - Bedside Manners Are Extra (5013929475410) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717076
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Greenslade - Bedside Manners Are Extra (5013929475410) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929475410]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Greenslade
Альбом (сингл)
Bedside Manners Are Extra
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Bedside Manners Are Extra, Pilgrim's Progress, Time To Dream, Drum Folk, Sunkissed You're Not, Chalk Hill
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Greenslade - Bedside Manners Are Extra (5013929475410) виниловая пластинка

Группа была образована в 1972 году бывшим клавишником Colosseum Дэйвом Гринслейдом, в ее состав также входили бывший участник Web и Samurai Дэйв Лоусон (клавишные, вокал), бывший бас-гитарист Colosseum Тони Ривз и барабанщик Эндрю МакКаллок (ранее играл в King Crimson и Fields). Уровень участников Greenslade гарантировал новаторский, новаторский и динамичный подход группы к музыке, а также её заметность благодаря отсутствию гитариста в составе. Альбом «Bedside Manners Are Extra», первоначально выпущенный в ноябре 1973 года, был прекрасным альбомом, включавшим такие классические композиции, как заглавный трек, «Pilgrims Progress», «Time to Dream» и «Sunkissed You're Not». Это новое виниловое издание этого классического альбома было ремастировано с оригинальных плёнок и записано в студии Abbey Road. В нём полностью восстановлена ??оригинальная обложка пластинки.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Greenslade - Bedside Manners Are Extra (5013929475410) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929475410]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Greenslade
Альбом (сингл)
Bedside Manners Are Extra
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Bedside Manners Are Extra, Pilgrim's Progress, Time To Dream, Drum Folk, Sunkissed You're Not, Chalk Hill
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Группа была образована в 1972 году бывшим клавишником Colosseum Дэйвом Гринслейдом, в ее состав также входили бывший участник Web и Samurai Дэйв Лоусон (клавишные, вокал), бывший бас-гитарист Colosseum Тони Ривз и барабанщик Эндрю МакКаллок (ранее играл в King Crimson и Fields). Уровень участников Greenslade гарантировал новаторский, новаторский и динамичный подход группы к музыке, а также её заметность благодаря отсутствию гитариста в составе. Альбом «Bedside Manners Are Extra», первоначально выпущенный в ноябре 1973 года, был прекрасным альбомом, включавшим такие классические композиции, как заглавный трек, «Pilgrims Progress», «Time to Dream» и «Sunkissed You're Not». Это новое виниловое издание этого классического альбома было ремастировано с оригинальных плёнок и записано в студии Abbey Road. В нём полностью восстановлена ??оригинальная обложка пластинки.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Greenslade - Bedside Manners Are Extra (5013929475410) виниловая пластинка - купить по цене 5330 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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