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Felt - Poem Of The River (5013929078611) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Felt - Poem Of The River (5013929078611) виниловая пластинка

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Felt - Poem Of The River (5013929078611) виниловая пластинка - фото 1
Felt - Poem Of The River (5013929078611) виниловая пластинка - фото 2
Felt - Poem Of The River (5013929078611) виниловая пластинка - фото 3
Felt - Poem Of The River (5013929078611) виниловая пластинка - фото 4
Felt - Poem Of The River (5013929078611) виниловая пластинка - фото 5
Felt - Poem Of The River (5013929078611) виниловая пластинка - фото 6
Felt - Poem Of The River (5013929078611) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Felt
Альбом (сингл)
Poem Of The River
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Felt - Poem Of The River (5013929078611) виниловая пластинка - фото 1
  • Felt - Poem Of The River (5013929078611) виниловая пластинка - фото 2
  • Felt - Poem Of The River (5013929078611) виниловая пластинка - фото 3
  • Felt - Poem Of The River (5013929078611) виниловая пластинка - фото 4
  • Felt - Poem Of The River (5013929078611) виниловая пластинка - фото 5
  • Felt - Poem Of The River (5013929078611) виниловая пластинка - фото 6
  • Felt - Poem Of The River (5013929078611) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717074
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Felt - Poem Of The River (5013929078611) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929078611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Felt
Альбом (сингл)
Poem Of The River
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Declaration, Silver Plane, The Castle, Stained-Glass Windows In The Sky, Riding On The Equator, Dark Red Birds
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Felt - Poem Of The River (5013929078611) виниловая пластинка

После выхода первых пяти альбомов FELT в феврале, кампания по переизданию альбомов группы продолжается, охватывая вторую половину их дискографии. В 80-х Felt записали десять альбомов и десять синглов для лейблов Cherry Red и Creation. Эта великолепно спродюсированная серия исследует творчество одной из величайших инди-групп современности.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Felt - Poem Of The River (5013929078611) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929078611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Felt
Альбом (сингл)
Poem Of The River
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Declaration, Silver Plane, The Castle, Stained-Glass Windows In The Sky, Riding On The Equator, Dark Red Birds
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
После выхода первых пяти альбомов FELT в феврале, кампания по переизданию альбомов группы продолжается, охватывая вторую половину их дискографии. В 80-х Felt записали десять альбомов и десять синглов для лейблов Cherry Red и Creation. Эта великолепно спродюсированная серия исследует творчество одной из величайших инди-групп современности.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Felt - Poem Of The River (5013929078611) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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