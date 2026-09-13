Led Zeppelin - Physical Graffiti - deluxe (0603497815333) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
PHYSICAL GRAFFITI
Жанр
Зарубежный хард-рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717000
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Характеристики
Бренд
Rhino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497815333]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
PHYSICAL GRAFFITI
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Custard Pie (Remaster), The Rover (Remaster), In My Time of Dying (Remaster), Houses of the Holy (Remaster), Trampled Under Foot (Remaster), Kashmir (Remaster), In the Light (Remaster), Bron-Yr-Aur (Remaster), Down by the Seaside (Remaster), Ten Years Gone (Remaster), Night Flight (Remaster), The Wanton Song (Remaster), Boogie with Stu (Remaster), Black Country Woman (Remaster), Sick Again (Remaster), Brandy Coke (Trampled Under Foot), Sick Again (Early Version), In My Time of Dying (Initial /
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Led Zeppelin - Physical Graffiti - deluxe (0603497815333) виниловая пластинка
В 2025 году исполняется 50 лет со дня выхода культового шестого альбома Led Zeppelin и их первого двойного альбома Physical Graffiti. В честь этого знаменательного события Led Zeppelin выпустят обновлённое юбилейное издание тройного винилового набора Physical Graffiti Deluxe Edition 2015 года, на чёрном 180-граммовом виниле, с дополнительным аудиодиском и новым бонусным постером Physical Graffiti (размер 443 x 610 мм). Выпущенный 24 февраля 1975 года в США (и четырьмя днями позже в Великобритании), Physical Graffiti сразу же стал платиновым по продажам и недавно стал 17-кратно платиновым в США.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Led Zeppelin
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Rhino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497815333]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
PHYSICAL GRAFFITI
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Custard Pie (Remaster), The Rover (Remaster), In My Time of Dying (Remaster), Houses of the Holy (Remaster), Trampled Under Foot (Remaster), Kashmir (Remaster), In the Light (Remaster), Bron-Yr-Aur (Remaster), Down by the Seaside (Remaster), Ten Years Gone (Remaster), Night Flight (Remaster), The Wanton Song (Remaster), Boogie with Stu (Remaster), Black Country Woman (Remaster), Sick Again (Remaster), Brandy Coke (Trampled Under Foot), Sick Again (Early Version), In My Time of Dying (Initial /
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
В 2025 году исполняется 50 лет со дня выхода культового шестого альбома Led Zeppelin и их первого двойного альбома Physical Graffiti. В честь этого знаменательного события Led Zeppelin выпустят обновлённое юбилейное издание тройного винилового набора Physical Graffiti Deluxe Edition 2015 года, на чёрном 180-граммовом виниле, с дополнительным аудиодиском и новым бонусным постером Physical Graffiti (размер 443 x 610 мм). Выпущенный 24 февраля 1975 года в США (и четырьмя днями позже в Великобритании), Physical Graffiti сразу же стал платиновым по продажам и недавно стал 17-кратно платиновым в США.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Led Zeppelin
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Led Zeppelin
Led Zeppelin - Physical Graffiti - deluxe (0603497815333) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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