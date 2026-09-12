Fka Twigs - Eusexua (0075678606458) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Fka Twigs
Альбом (сингл)
Eusexua
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699151
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[75678606458]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Fka Twigs
Альбом (сингл)
Eusexua
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Eusexua, Girl Feels Good, Perfect Stranger, Drums Of Death, Room Of Fools Sticky, Keep It, Hold It, Childlike Things, Striptease, 24hr Dog, Wanderlust
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Fka Twigs - Eusexua (0075678606458) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Eusexua, Girl Feels Good, Perfect Stranger, Drums Of Death, Room Of Fools Sticky, Keep It, Hold It, Childlike Things, Striptease, 24hr Dog, Wanderlust
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 930 руб.1983 руб. в СплитBruce Springsteen - We Shall Overcome (0828768343913) виниловая ...
-
В наличииЦена 7 930 руб.1983 руб. в СплитYo-Yo Ma - Bach: The Six Unaccompanied Cello Suites (picture) (0...
-
В наличииЦена 7 930 руб.1983 руб. в СплитGeorge Harrison - Living In The Material World - deluxe (4050538...
-
В наличииЦена 7 930 руб.1983 руб. в СплитPhilip Glass - Essential (Crystal Clear) (8719262025493) винилов...
-
В наличииЦена 7 930 руб.1983 руб. в СплитRachael Yamagata - Heartache Moon (Analogue) (8803581146912) вин...
-
В наличииЦена 7 930 руб.1983 руб. в СплитJackie McLean - Jackie's Pal (Analogue) (0753088706813) винилова...
-
В наличииЦена 7 930 руб.1983 руб. в СплитAco Bocina - Mediterranean Feeling In The Bibiena Theatre (Audio...
-
В наличииЦена 7 930 руб.1983 руб. в СплитGene Clark - White Light (Analogue) (0707129301574) виниловая пл...
-
В наличииЦена 7 930 руб.1983 руб. в СплитBilly Squier - Don’t Say No (Analogue) (0707129301444) виниловая...
-
В наличииЦена 7 930 руб.1983 руб. в СплитPeter Frampton - Frampton's Camel (Analogue) (0680270758070) вин...
-
В наличииЦена 7 930 руб.1983 руб. в СплитThe Flying Burrito Brothers - The Gilded Palace Of Sin (Analogue...
-
В наличииЦена 7 930 руб.1983 руб. в СплитKenny Dorham - Matador (Analogue) (0856276002381) виниловая плас...
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[75678606458]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Fka Twigs
Альбом (сингл)
Eusexua
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Eusexua, Girl Feels Good, Perfect Stranger, Drums Of Death, Room Of Fools Sticky, Keep It, Hold It, Childlike Things, Striptease, 24hr Dog, Wanderlust
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Eusexua, Girl Feels Good, Perfect Stranger, Drums Of Death, Room Of Fools Sticky, Keep It, Hold It, Childlike Things, Striptease, 24hr Dog, Wanderlust
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Fka Twigs - Eusexua (0075678606458) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Fka Twigs - Eusexua (0075678606458) виниловая пластинка