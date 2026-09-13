Мегаполис - Zerolines (Переиздание) (4620032918607) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Мегаполис
Альбом (сингл)
Zerolines
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717025
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Характеристики
Бренд
Снегири
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Снегири
Barcode
[4620032918607]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Мегаполис
Альбом (сингл)
Zerolines
Жанр
Русский рок
Трек-лист
В Восточной Европе, Его здесь нет, Бриллианты из глаз, Бирюза, Есть, Ангелы.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Мегаполис - Zerolines (Переиздание) (4620032918607) виниловая пластинка
Студийный альбом 2020 года участников группы Мегаполис, в рамках проекта Zerolines.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
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Бренд
Снегири
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Снегири
Barcode
[4620032918607]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Мегаполис
Альбом (сингл)
Zerolines
Жанр
Русский рок
Трек-лист
В Восточной Европе, Его здесь нет, Бриллианты из глаз, Бирюза, Есть, Ангелы.
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Студийный альбом 2020 года участников группы Мегаполис, в рамках проекта Zerolines.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Мегаполис - Zerolines (Переиздание) (4620032918607) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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