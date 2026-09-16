Описание товара Little Walter - The Best Of (Analogue) (0602478549052) виниловая пластинка

«Little Walter — The Best of Little Walter» — это альбом, ставший краеугольным камнем чикагского блюза и превративший карманную арфу в оружие массового музыкального соблазнения!. Этот сборник, первоначально выпущенный на лейбле Chess Records в 1958 году, полон самых знаковых композиций Уолтера Джейкобса: «Juke» (единственная инструментальная композиция для губной гармоники, когда-либо возглавлявшая чарт Billboard R&B), «My Babe» (классика, написанная Уилли Диксоном), «Blues With a Feeling», «Off the Wall» и другие. Эти треки не просто установили стандарт — они стали стандартом для электро-блюзовой губной гармоники, оказав влияние на всех, от Пола Баттерфилда до Мика Джаггера и многих других. Уолтер усилил звучание губной гармоники — буквально подключив её к микрофону и пропустив через усилитель, получив грязный, искаженный звук, который навсегда изменил звучание блюза. Это не просто сборник "лучших хитов"; это урок истории о том, как Chess Records заложила основу современной музыки. Уолтер стоял плечом к плечу с Мадди Уотерсом и Хаулином Вулфом в легендарном составе Chess, и его новаторские идеи помогли сформировать рок, соул и блюз на десятилетия вперед. Это переиздание просто потрясающее. Мастеринг выполнен Мэттом Луттансом в The Mastering Lab с оригинальных лент Chess — тем же самым «золотым слухом», который работал над многочисленными другими переизданиями классики, в сочетании с бескомпромиссным мастерством Quality Record Pressings в работе с винилом. Результат? Необузданная мощь усиленной арфы Уолтера буквально вырывается из 180-граммового винила с такой детализацией и напором, что ваша система покраснеет от зависти. Это не фоновая музыка. Это место в первом ряду, где зарождается электрический блюз, с абсолютно тихими пластинками, позволяющими каждой вибрации трости, каждому пронзительному бенду висеть в воздухе, как сигаретный дым в прокуренном клубе.