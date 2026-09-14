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Баста - Баста II (Neon Green) (4603320377775) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Баста - Баста II (Neon Green) (4603320377775) виниловая пластинка

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Баста - Баста II (Neon Gren) (4603320377775) - фото 3
Баста - Баста II (Neon Gren) (4603320377775) - фото 4
Баста - Баста II (Neon Gren) (4603320377775) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Баста
Альбом (сингл)
Баста II
Жанр
Русский рэп
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Баста - Баста II (Neon Gren) (4603320377775) - фото 1
  • Баста - Баста II (Neon Gren) (4603320377775) - фото 2
  • Баста - Баста II (Neon Gren) (4603320377775) - фото 3
  • Баста - Баста II (Neon Gren) (4603320377775) - фото 4
  • Баста - Баста II (Neon Gren) (4603320377775) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 470 руб. 
Начислим 254 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732883
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Баста - Баста II (Neon Green) (4603320377775) виниловая пластинка
7 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4603320377775]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Баста
Альбом (сингл)
Баста II
Жанр
Русский рэп
Трек-лист
Мне нужен бит, Наше лето, Ну его на, Чайный пьяница, Скит (Бэйби бой), Бэйби бой, Чувства, Скит (Внутренний боец), Внутренний боец, Верочка, Дай мне, Моя игра, Смерти нет, Мне нужен бит (Clap Remix)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Баста - Баста II (Neon Green) (4603320377775) виниловая пластинка

Второй студийный сольный альбом российского рэпера Басты, изданный в 2007 году. Альбому с отсутствием видеоклипов и ротаций на радио, по данным выпускающей компании «Монолит», к августу 2007 года за два месяца удалось разойтись тиражом 50 000 экземпляров.



Теги товара: Rap, Баста, Цветной винил

Отзывы о товаре Баста - Баста II (Neon Green) (4603320377775) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4603320377775]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Баста
Альбом (сингл)
Баста II
Жанр
Русский рэп
Трек-лист
Мне нужен бит, Наше лето, Ну его на, Чайный пьяница, Скит (Бэйби бой), Бэйби бой, Чувства, Скит (Внутренний боец), Внутренний боец, Верочка, Дай мне, Моя игра, Смерти нет, Мне нужен бит (Clap Remix)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Россия
Описание
Второй студийный сольный альбом российского рэпера Басты, изданный в 2007 году. Альбому с отсутствием видеоклипов и ротаций на радио, по данным выпускающей компании «Монолит», к августу 2007 года за два месяца удалось разойтись тиражом 50 000 экземпляров.


Теги товара: Rap, Баста, Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Баста - Баста II (Neon Green) (4603320377775) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 7470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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