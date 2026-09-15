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The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (0602455920805) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (0602455920805) виниловая пластинка

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The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (0602455920805) виниловая пластинка - фото 1
The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (0602455920805) виниловая пластинка - фото 2
The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (0602455920805) виниловая пластинка - фото 3
The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (0602455920805) виниловая пластинка - фото 4
The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (0602455920805) виниловая пластинка - фото 5
The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (0602455920805) виниловая пластинка - фото 6
The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (0602455920805) виниловая пластинка - фото 7
The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (0602455920805) виниловая пластинка - фото 8
The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (0602455920805) виниловая пластинка - фото 9
The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (0602455920805) виниловая пластинка - фото 10
The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (0602455920805) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
The Beatles 1967-1970 (Blue Album)
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (0602455920805) виниловая пластинка - фото 1
  • The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (0602455920805) виниловая пластинка - фото 2
  • The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (0602455920805) виниловая пластинка - фото 3
  • The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (0602455920805) виниловая пластинка - фото 4
  • The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (0602455920805) виниловая пластинка - фото 5
  • The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (0602455920805) виниловая пластинка - фото 6
  • The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (0602455920805) виниловая пластинка - фото 7
  • The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (0602455920805) виниловая пластинка - фото 8
  • The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (0602455920805) виниловая пластинка - фото 9
  • The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (0602455920805) виниловая пластинка - фото 10
  • The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (0602455920805) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 580 руб. 
Начислим 318 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642841
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (0602455920805) виниловая пластинка
9 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602455920805]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
The Beatles 1967-1970 (Blue Album)
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2.5 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (0602455920805) виниловая пластинка

Виниловые пластинки от Universal Music Group представляют собой качественное издание для истинных ценителей зарубежного рок-н-ролла и классического рока. Данный релиз выполнен в стандартной версии и включает три черные виниловые пластинки, каждая массой 180 грамм, что обеспечивает высококачественное звучание и устойчивость к износу. Тип издания — 12 дюймов, что является классическим форматом для любителей винила. Все пластинки прошли ремастеринговый процесс, благодаря чему они порадуют чистым и глубоким звуком, соответствующим современным аудиостандартам. Сохранность винила и конверта — Still Sealed (SS), что гарантирует их безупречное состояние при получении. Эти виниловые пластинки произведены в США и прекрасно подойдут для пополнения коллекции или в качестве подарка. Как часть наследия Universal Music, они запечатлены в непревзойденной упаковке, обеспечивая аутентичный и уникальный опыт прослушивания.



Теги товара: The Beatles

Отзывы о товаре The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (0602455920805) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602455920805]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
The Beatles 1967-1970 (Blue Album)
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2.5 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Описание
Виниловые пластинки от Universal Music Group представляют собой качественное издание для истинных ценителей зарубежного рок-н-ролла и классического рока. Данный релиз выполнен в стандартной версии и включает три черные виниловые пластинки, каждая массой 180 грамм, что обеспечивает высококачественное звучание и устойчивость к износу. Тип издания — 12 дюймов, что является классическим форматом для любителей винила. Все пластинки прошли ремастеринговый процесс, благодаря чему они порадуют чистым и глубоким звуком, соответствующим современным аудиостандартам. Сохранность винила и конверта — Still Sealed (SS), что гарантирует их безупречное состояние при получении. Эти виниловые пластинки произведены в США и прекрасно подойдут для пополнения коллекции или в качестве подарка. Как часть наследия Universal Music, они запечатлены в непревзойденной упаковке, обеспечивая аутентичный и уникальный опыт прослушивания.


Теги товара: The Beatles
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Beatles - 1967-1970 (Half Speed) (0602455920805) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 9580 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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