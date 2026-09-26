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Eminem - The Marshall Mathers LP (0606949062910) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Eminem - The Marshall Mathers LP (0606949062910) виниловая пластинка

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Eminem - The Marshall Mathers LP (0606949062910) виниловая пластинка - фото 1
Eminem - The Marshall Mathers LP (0606949062910) виниловая пластинка - фото 2
Eminem - The Marshall Mathers LP (0606949062910) виниловая пластинка - фото 3
Eminem - The Marshall Mathers LP (0606949062910) виниловая пластинка - фото 4
Eminem - The Marshall Mathers LP (0606949062910) виниловая пластинка - фото 5
Eminem - The Marshall Mathers LP (0606949062910) виниловая пластинка - фото 6
Eminem - The Marshall Mathers LP (0606949062910) виниловая пластинка - фото 7
Eminem - The Marshall Mathers LP (0606949062910) виниловая пластинка - фото 8
Eminem - The Marshall Mathers LP (0606949062910) виниловая пластинка - фото 9
Eminem - The Marshall Mathers LP (0606949062910) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Eminem - The Marshall Mathers LP (0606949062910) виниловая пластинка - фото 1
  • Eminem - The Marshall Mathers LP (0606949062910) виниловая пластинка - фото 2
  • Eminem - The Marshall Mathers LP (0606949062910) виниловая пластинка - фото 3
  • Eminem - The Marshall Mathers LP (0606949062910) виниловая пластинка - фото 4
  • Eminem - The Marshall Mathers LP (0606949062910) виниловая пластинка - фото 5
  • Eminem - The Marshall Mathers LP (0606949062910) виниловая пластинка - фото 6
  • Eminem - The Marshall Mathers LP (0606949062910) виниловая пластинка - фото 7
  • Eminem - The Marshall Mathers LP (0606949062910) виниловая пластинка - фото 8
  • Eminem - The Marshall Mathers LP (0606949062910) виниловая пластинка - фото 9
  • Eminem - The Marshall Mathers LP (0606949062910) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 340 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632706
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Eminem - The Marshall Mathers LP (0606949062910) виниловая пластинка
7 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eminem - The Marshall Mathers LP (0606949062910) виниловая пластинка

Третью студийную пластинку The Marshall Mathers LP от американского рэпера Eminem принято считать самой важной в его дискографии. Она была выпущена в 2010 году и вошла в Книгу рекордов Гиннеса, как самый быстро распродаваемый рэп-альбом в мире, а общий тираж достиг отметки в 19 миллионов копий. По сравнению с предыдущими работами музыканта, новый альбом стал более серьезным - он рассказывает о пути Эминема к славе, об отношениях с матерью и женой.

Отзывы о товаре Eminem - The Marshall Mathers LP (0606949062910) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Третью студийную пластинку The Marshall Mathers LP от американского рэпера Eminem принято считать самой важной в его дискографии. Она была выпущена в 2010 году и вошла в Книгу рекордов Гиннеса, как самый быстро распродаваемый рэп-альбом в мире, а общий тираж достиг отметки в 19 миллионов копий. По сравнению с предыдущими работами музыканта, новый альбом стал более серьезным - он рассказывает о пути Эминема к славе, об отношениях с матерью и женой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eminem - The Marshall Mathers LP (0606949062910) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 7340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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