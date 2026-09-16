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Foreigner - 4 (Analogue, Original Master Recording) (0821797134316) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Foreigner - 4 (Analogue, Original Master Recording) (0821797134316) виниловая пластинка

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Foreigner - 4 (Analogue, Original Master Recording) (0821797134316) - фото 1
Foreigner - 4 (Analogue, Original Master Recording) (0821797134316) - фото 2
Foreigner - 4 (Analogue, Original Master Recording) (0821797134316) - фото 3
Foreigner - 4 (Analogue, Original Master Recording) (0821797134316) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Foreigner
Альбом (сингл)
4
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Foreigner - 4 (Analogue, Original Master Recording) (0821797134316) - фото 1
  • Foreigner - 4 (Analogue, Original Master Recording) (0821797134316) - фото 2
  • Foreigner - 4 (Analogue, Original Master Recording) (0821797134316) - фото 3
  • Foreigner - 4 (Analogue, Original Master Recording) (0821797134316) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733843
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Foreigner - 4 (Analogue, Original Master Recording) (0821797134316) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797134316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Foreigner
Альбом (сингл)
4
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Night Life, Juke Box Hero, Break It Up, Waiting For A Girl Like You, Luanne, Urgent, I'm Gonna Win, Woman In Black, Girl On The Moon, Don't Let Go
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, GAIN 2™ Ultra Analog LP 180g Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Foreigner - 4 (Analogue, Original Master Recording) (0821797134316) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Night Life, Juke Box Hero, Break It Up, Waiting For A Girl Like You, Luanne, Urgent, I'm Gonna Win, Woman In Black, Girl On The Moon, Don't Let Go



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Foreigner - 4 (Analogue, Original Master Recording) (0821797134316) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797134316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Foreigner
Альбом (сингл)
4
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Night Life, Juke Box Hero, Break It Up, Waiting For A Girl Like You, Luanne, Urgent, I'm Gonna Win, Woman In Black, Girl On The Moon, Don't Let Go
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, GAIN 2™ Ultra Analog LP 180g Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Night Life, Juke Box Hero, Break It Up, Waiting For A Girl Like You, Luanne, Urgent, I'm Gonna Win, Woman In Black, Girl On The Moon, Don't Let Go


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Foreigner - 4 (Analogue, Original Master Recording) (0821797134316) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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