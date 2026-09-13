Материнская плата Biostar B760NH-E
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Biostar B760NH-E
Для кого и под какие задачи
Эта материнская плата Biostar B760NH-E создана для энтузиастов компактных сборок (SFF), которым нужна производительная, но небольшая система. Она станет отличной основой для мощного игрового ПК малого формата, мультимедийного центра или компактной рабочей станции, не требующей экстремального разгона. Модель оптимально сочетается с процессорами Intel Core i3, i5 и i7 без индекса "K" 12-го, 13-го и 14-го поколений, позволяя раскрыть их потенциал без лишних затрат.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Плата построена на базе чипсета Intel B760 и сокета LGA1700, что обеспечивает совместимость с актуальными процессорами Intel. Чипсет B760 является сбалансированным решением, предлагая поддержку высокочастотной памяти DDR5 и интерфейса PCIe 4.0, но без возможности разгона CPU. Компактный форм-фактор Mini-ITX (17x17 см) делает её идеальным выбором для SFF-корпусов, однако накладывает ограничения на количество слотов расширения и требует внимательного подбора системы охлаждения.
Память и расширение
Для оперативной памяти предусмотрено два слота DDR5, работающих в двухканальном режиме. Плата поддерживает модули общим объемом до 96 ГБ и разгон памяти с помощью XMP-профилей до частот свыше 6000 МГц, что важно для производительности в играх и рабочих задачах. Для установки видеокарты есть один слот PCIe 4.0 x16, а для быстрого накопителя - один слот M.2 с поддержкой NVMe SSD стандарта PCIe 4.0 x4, дополненный четырьмя портами SATA III для подключения классических SSD или жестких дисков.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) выполнена по схеме 7+1+1 фаз и использует качественные компоненты Dr.MOS, что обеспечивает стабильное и эффективное энергоснабжение для процессоров среднего и предтопового сегмента. Для подключения питания CPU используется один 8-контактный разъем. Такая конфигурация VRM с радиаторами охлаждения гарантирует стабильную работу системы под нагрузкой без перегрева зоны питания, но не рассчитана на экстремальный разгон флагманских процессоров с высоким энергопотреблением.
Подключения и дополнительные возможности
Задняя панель предлагает современный набор портов, включая быстрые USB 3.2 Gen 2 (Type-A и Type-C), DisplayPort и HDMI для вывода изображения со встроенной графики. За сетевое подключение отвечает производительный 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер, обеспечивающий высокую скорость передачи данных. Важно отметить, что плата оснащена слотом M.2 (Key E) для установки Wi-Fi/Bluetooth модуля, но сам модуль в комплект не входит и приобретается отдельно. Звуковая подсистема построена на базе кодека Realtek ALC897, чего достаточно для повседневных задач и игр.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе этой модели убедитесь, что ваш корпус совместим с форм-фактором Mini-ITX и имеет достаточную вентиляцию. Поскольку слот M.2 не оснащен радиатором, для горячих NVMe-накопителей PCIe 4.0 рекомендуется приобрести его отдельно для избежания перегрева и троттлинга. Если вам требуется беспроводная сеть, не забудьте дополнительно купить совместимый Wi-Fi модуль для слота M.2 Key E. Для поддержки процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS, что стоит проверить на сайте производителя перед сборкой.
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Для кого и под какие задачи
Эта материнская плата Biostar B760NH-E создана для энтузиастов компактных сборок (SFF), которым нужна производительная, но небольшая система. Она станет отличной основой для мощного игрового ПК малого формата, мультимедийного центра или компактной рабочей станции, не требующей экстремального разгона. Модель оптимально сочетается с процессорами Intel Core i3, i5 и i7 без индекса "K" 12-го, 13-го и 14-го поколений, позволяя раскрыть их потенциал без лишних затрат.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Плата построена на базе чипсета Intel B760 и сокета LGA1700, что обеспечивает совместимость с актуальными процессорами Intel. Чипсет B760 является сбалансированным решением, предлагая поддержку высокочастотной памяти DDR5 и интерфейса PCIe 4.0, но без возможности разгона CPU. Компактный форм-фактор Mini-ITX (17x17 см) делает её идеальным выбором для SFF-корпусов, однако накладывает ограничения на количество слотов расширения и требует внимательного подбора системы охлаждения.
Память и расширение
Для оперативной памяти предусмотрено два слота DDR5, работающих в двухканальном режиме. Плата поддерживает модули общим объемом до 96 ГБ и разгон памяти с помощью XMP-профилей до частот свыше 6000 МГц, что важно для производительности в играх и рабочих задачах. Для установки видеокарты есть один слот PCIe 4.0 x16, а для быстрого накопителя - один слот M.2 с поддержкой NVMe SSD стандарта PCIe 4.0 x4, дополненный четырьмя портами SATA III для подключения классических SSD или жестких дисков.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) выполнена по схеме 7+1+1 фаз и использует качественные компоненты Dr.MOS, что обеспечивает стабильное и эффективное энергоснабжение для процессоров среднего и предтопового сегмента. Для подключения питания CPU используется один 8-контактный разъем. Такая конфигурация VRM с радиаторами охлаждения гарантирует стабильную работу системы под нагрузкой без перегрева зоны питания, но не рассчитана на экстремальный разгон флагманских процессоров с высоким энергопотреблением.
Подключения и дополнительные возможности
Задняя панель предлагает современный набор портов, включая быстрые USB 3.2 Gen 2 (Type-A и Type-C), DisplayPort и HDMI для вывода изображения со встроенной графики. За сетевое подключение отвечает производительный 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер, обеспечивающий высокую скорость передачи данных. Важно отметить, что плата оснащена слотом M.2 (Key E) для установки Wi-Fi/Bluetooth модуля, но сам модуль в комплект не входит и приобретается отдельно. Звуковая подсистема построена на базе кодека Realtek ALC897, чего достаточно для повседневных задач и игр.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе этой модели убедитесь, что ваш корпус совместим с форм-фактором Mini-ITX и имеет достаточную вентиляцию. Поскольку слот M.2 не оснащен радиатором, для горячих NVMe-накопителей PCIe 4.0 рекомендуется приобрести его отдельно для избежания перегрева и троттлинга. Если вам требуется беспроводная сеть, не забудьте дополнительно купить совместимый Wi-Fi модуль для слота M.2 Key E. Для поддержки процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS, что стоит проверить на сайте производителя перед сборкой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
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