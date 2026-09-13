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Характеристики
Тип товара
Вертикальный пылесос
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.7
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
170
Мощность всасывания
7 кПа
Время работы от аккумулятора, мин
30
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716608
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Описание товара Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Wet and Dry (HHR12A)
Вертикальные пылесосы Dreame идеально сочетают в себе функциональность и стильный дизайн. Эти устройства обеспечивают высокую производительность благодаря мощному двигателю с потребляемой мощностью 170 Вт и надежному Li-Ion аккумулятору емкостью 2500 мА·ч. Вам будет доступно до 30 минут непрерывной работы, что позволит охватить большую часть дома без частой подзарядки. Время полной зарядки устройства составляет всего 5 часов.
С пылесосами Dreame уборка станет еще проще и удобнее, благодаря возможности как сухой, так и влажной уборки. Вместительный контейнер для пыли объемом 0,7 литра позволяет реже его очищать, а цельная труба всасывания увеличивает надежность конструкции. Настройте уровень мощности уборки с удобным регулятором, расположенным на ручке.
Пылесос Dreame питается от аккумулятора, что дает свободу передвижения без необходимости постоянно переключать устройство между розетками. Это идеальное решение для тех, кто ищет эффективный и современный способ поддержания чистоты в своем доме.
Вертикальные пылесосы Dreame идеально сочетают в себе функциональность и стильный дизайн. Эти устройства обеспечивают высокую производительность благодаря мощному двигателю с потребляемой мощностью 170 Вт и надежному Li-Ion аккумулятору емкостью 2500 мА·ч. Вам будет доступно до 30 минут непрерывной работы, что позволит охватить большую часть дома без частой подзарядки. Время полной зарядки устройства составляет всего 5 часов.
С пылесосами Dreame уборка станет еще проще и удобнее, благодаря возможности как сухой, так и влажной уборки. Вместительный контейнер для пыли объемом 0,7 литра позволяет реже его очищать, а цельная труба всасывания увеличивает надежность конструкции. Настройте уровень мощности уборки с удобным регулятором, расположенным на ручке.
Пылесос Dreame питается от аккумулятора, что дает свободу передвижения без необходимости постоянно переключать устройство между розетками. Это идеальное решение для тех, кто ищет эффективный и современный способ поддержания чистоты в своем доме.
Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Wet and Dry (HHR12A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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