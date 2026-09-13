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Материнская плата Asrock B850M PRO RS Socket AM5 AMD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asrock B850M PRO RS Socket AM5 AMD

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Материнская плата Asrock B850M PRO RS Socket AM5 AMD - фото 1
Материнская плата Asrock B850M PRO RS Socket AM5 AMD - фото 2
Материнская плата Asrock B850M PRO RS Socket AM5 AMD - фото 3
Материнская плата Asrock B850M PRO RS Socket AM5 AMD - фото 4
Материнская плата Asrock B850M PRO RS Socket AM5 AMD - фото 5
Материнская плата Asrock B850M PRO RS Socket AM5 AMD - фото 6
Материнская плата Asrock B850M PRO RS Socket AM5 AMD - фото 7
Материнская плата Asrock B850M PRO RS Socket AM5 AMD - фото 8
Материнская плата Asrock B850M PRO RS Socket AM5 AMD - фото 9
Материнская плата Asrock B850M PRO RS Socket AM5 AMD - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Asrock B850M PRO RS Socket AM5 AMD - фото 1
  • Материнская плата Asrock B850M PRO RS Socket AM5 AMD - фото 2
  • Материнская плата Asrock B850M PRO RS Socket AM5 AMD - фото 3
  • Материнская плата Asrock B850M PRO RS Socket AM5 AMD - фото 4
  • Материнская плата Asrock B850M PRO RS Socket AM5 AMD - фото 5
  • Материнская плата Asrock B850M PRO RS Socket AM5 AMD - фото 6
  • Материнская плата Asrock B850M PRO RS Socket AM5 AMD - фото 7
  • Материнская плата Asrock B850M PRO RS Socket AM5 AMD - фото 8
  • Материнская плата Asrock B850M PRO RS Socket AM5 AMD - фото 9
  • Материнская плата Asrock B850M PRO RS Socket AM5 AMD - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716577
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Характеристики

Бренд
ASRock
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x4
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х28х10
Вес, кг.
1.35

Описание товара Материнская плата Asrock B850M PRO RS Socket AM5 AMD

Для кого и под какие задачи

Материнская плата ASRock B850M Pro RS является универсальной основой для сборки современного и производительного компьютера на платформе AMD. Она отлично подойдёт для геймеров, которые планируют использовать процессоры Ryzen 5 или Ryzen 7 серии 7000 в связке с видеокартами уровня NVIDIA GeForce RTX 4060/4070 или AMD Radeon RX 7700 XT/7800 XT для комфортной игры в Full HD и Quad HD разрешении. Создатели контента также оценят её возможности для видеомонтажа, стриминга и работы с графикой, благодаря поддержке быстрой памяти DDR5 и высокоскоростных накопителей. Эта модель представляет собой сбалансированное решение для тех, кто хочет получить доступ ко всем преимуществам сокета AM5 без переплаты за избыточные функции флагманских плат.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Плата построена на базе чипсета AMD B650, который является оптимальным выбором для массового сегмента, предлагая поддержку разгона процессора и памяти. Установленный сокет AM5 предназначен для актуальных и будущих поколений процессоров AMD Ryzen, что обеспечивает хороший потенциал для дальнейшего апгрейда системы. Форм-фактор Micro-ATX делает эту плату универсальным решением, совместимым с большинством современных корпусов, от компактных до полноразмерных Mid-Tower. Это позволяет собрать мощную, но при этом не громоздкую систему, сохранив достаточное пространство для эффективного охлаждения и удобного кабель-менеджмента.

Память и расширение

ASRock B850M Pro RS работает исключительно с оперативной памятью нового стандарта DDR5, предлагая четыре слота для её установки в двухканальном режиме. Плата поддерживает высокочастотные модули с профилями AMD EXPO, что позволяет раскрыть полный потенциал процессоров Ryzen 7000. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для других устройств расширения имеются дополнительные слоты. Особого внимания заслуживает подсистема хранения данных: плата оснащена слотом M.2 с поддержкой сверхбыстрых NVMe SSD стандарта PCIe 5.0 x4, а также дополнительными слотами M.2 для накопителей PCIe 4.0, один из которых прикрыт радиатором для эффективного отвода тепла.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на этой плате выполнена с запасом прочности для стабильной работы большинства процессоров Ryzen, включая восьмиядерные модели. Качественные компоненты и достаточное количество фаз питания обеспечивают стабильное напряжение даже при активации технологий автоматического разгона, таких как Precision Boost Overdrive. Для подключения дополнительного питания CPU используется надёжная схема с разъёмами 8-pin + 4-pin, что гарантирует стабильную подачу энергии при высоких и продолжительных нагрузках. Такая реализация VRM делает плату надёжным выбором для производительных игровых и рабочих сборок.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели ASRock B850M Pro RS расположен современный набор портов для подключения периферии, включая многочисленные USB, в том числе высокоскоростные USB 3.2 Gen1 и Gen2. За сетевое подключение отвечает быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер, обеспечивающий минимальные задержки в онлайн-играх и высокую скорость передачи данных по локальной сети. Встроенный звуковой кодек Realtek обеспечивает качественное аудио для игр и мультимедиа. Для энтузиастов кастомизации предусмотрены разъёмы для подключения RGB и ARGB-лент, управление которыми осуществляется через фирменное программное обеспечение ASRock Polychrome Sync.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы выбрали совместимые компоненты: процессор для сокета AM5 и оперативную память стандарта DDR5, так как DDR4 не поддерживается. Форм-фактор Micro-ATX совместим с большинством корпусов, но стоит проверить спецификации вашего шасси. Хотя плата и поддерживает разгон, она не предназначена для экстремальных экспериментов с жидким азотом; её стихия - стабильная работа мощных процессоров в штатном режиме или с умеренным автоматическим бустом. При использовании новых моделей CPU может потребоваться обновление BIOS, поэтому наличие функции BIOS Flashback будет полезным, если она предусмотрена в конкретной ревизии платы.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asrock B850M PRO RS Socket AM5 AMD




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Характеристики
Бренд
ASRock
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x4
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата ASRock B850M Pro RS является универсальной основой для сборки современного и производительного компьютера на платформе AMD. Она отлично подойдёт для геймеров, которые планируют использовать процессоры Ryzen 5 или Ryzen 7 серии 7000 в связке с видеокартами уровня NVIDIA GeForce RTX 4060/4070 или AMD Radeon RX 7700 XT/7800 XT для комфортной игры в Full HD и Quad HD разрешении. Создатели контента также оценят её возможности для видеомонтажа, стриминга и работы с графикой, благодаря поддержке быстрой памяти DDR5 и высокоскоростных накопителей. Эта модель представляет собой сбалансированное решение для тех, кто хочет получить доступ ко всем преимуществам сокета AM5 без переплаты за избыточные функции флагманских плат.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Плата построена на базе чипсета AMD B650, который является оптимальным выбором для массового сегмента, предлагая поддержку разгона процессора и памяти. Установленный сокет AM5 предназначен для актуальных и будущих поколений процессоров AMD Ryzen, что обеспечивает хороший потенциал для дальнейшего апгрейда системы. Форм-фактор Micro-ATX делает эту плату универсальным решением, совместимым с большинством современных корпусов, от компактных до полноразмерных Mid-Tower. Это позволяет собрать мощную, но при этом не громоздкую систему, сохранив достаточное пространство для эффективного охлаждения и удобного кабель-менеджмента.

Память и расширение

ASRock B850M Pro RS работает исключительно с оперативной памятью нового стандарта DDR5, предлагая четыре слота для её установки в двухканальном режиме. Плата поддерживает высокочастотные модули с профилями AMD EXPO, что позволяет раскрыть полный потенциал процессоров Ryzen 7000. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для других устройств расширения имеются дополнительные слоты. Особого внимания заслуживает подсистема хранения данных: плата оснащена слотом M.2 с поддержкой сверхбыстрых NVMe SSD стандарта PCIe 5.0 x4, а также дополнительными слотами M.2 для накопителей PCIe 4.0, один из которых прикрыт радиатором для эффективного отвода тепла.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на этой плате выполнена с запасом прочности для стабильной работы большинства процессоров Ryzen, включая восьмиядерные модели. Качественные компоненты и достаточное количество фаз питания обеспечивают стабильное напряжение даже при активации технологий автоматического разгона, таких как Precision Boost Overdrive. Для подключения дополнительного питания CPU используется надёжная схема с разъёмами 8-pin + 4-pin, что гарантирует стабильную подачу энергии при высоких и продолжительных нагрузках. Такая реализация VRM делает плату надёжным выбором для производительных игровых и рабочих сборок.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели ASRock B850M Pro RS расположен современный набор портов для подключения периферии, включая многочисленные USB, в том числе высокоскоростные USB 3.2 Gen1 и Gen2. За сетевое подключение отвечает быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер, обеспечивающий минимальные задержки в онлайн-играх и высокую скорость передачи данных по локальной сети. Встроенный звуковой кодек Realtek обеспечивает качественное аудио для игр и мультимедиа. Для энтузиастов кастомизации предусмотрены разъёмы для подключения RGB и ARGB-лент, управление которыми осуществляется через фирменное программное обеспечение ASRock Polychrome Sync.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы выбрали совместимые компоненты: процессор для сокета AM5 и оперативную память стандарта DDR5, так как DDR4 не поддерживается. Форм-фактор Micro-ATX совместим с большинством корпусов, но стоит проверить спецификации вашего шасси. Хотя плата и поддерживает разгон, она не предназначена для экстремальных экспериментов с жидким азотом; её стихия - стабильная работа мощных процессоров в штатном режиме или с умеренным автоматическим бустом. При использовании новых моделей CPU может потребоваться обновление BIOS, поэтому наличие функции BIOS Flashback будет полезным, если она предусмотрена в конкретной ревизии платы.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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