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James Blood Ulmer - Odyssey (Analogue) (0887254092018) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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James Blood Ulmer - Odyssey (Analogue) (0887254092018) виниловая пластинка

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James Blood Ulmer - Odyssey (Analogue) (0887254092018) виниловая пластинка - фото 1
James Blood Ulmer - Odyssey (Analogue) (0887254092018) виниловая пластинка - фото 2
James Blood Ulmer - Odyssey (Analogue) (0887254092018) виниловая пластинка - фото 3
James Blood Ulmer - Odyssey (Analogue) (0887254092018) виниловая пластинка - фото 4
James Blood Ulmer - Odyssey (Analogue) (0887254092018) виниловая пластинка - фото 5
James Blood Ulmer - Odyssey (Analogue) (0887254092018) виниловая пластинка - фото 6
James Blood Ulmer - Odyssey (Analogue) (0887254092018) виниловая пластинка - фото 7
James Blood Ulmer - Odyssey (Analogue) (0887254092018) виниловая пластинка - фото 8
James Blood Ulmer - Odyssey (Analogue) (0887254092018) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
James Blood Ulmer
Альбом (сингл)
Odyssey
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • James Blood Ulmer - Odyssey (Analogue) (0887254092018) виниловая пластинка - фото 1
  • James Blood Ulmer - Odyssey (Analogue) (0887254092018) виниловая пластинка - фото 2
  • James Blood Ulmer - Odyssey (Analogue) (0887254092018) виниловая пластинка - фото 3
  • James Blood Ulmer - Odyssey (Analogue) (0887254092018) виниловая пластинка - фото 4
  • James Blood Ulmer - Odyssey (Analogue) (0887254092018) виниловая пластинка - фото 5
  • James Blood Ulmer - Odyssey (Analogue) (0887254092018) виниловая пластинка - фото 6
  • James Blood Ulmer - Odyssey (Analogue) (0887254092018) виниловая пластинка - фото 7
  • James Blood Ulmer - Odyssey (Analogue) (0887254092018) виниловая пластинка - фото 8
  • James Blood Ulmer - Odyssey (Analogue) (0887254092018) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 
Начислим 214 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716168
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
James Blood Ulmer - Odyssey (Analogue) (0887254092018) виниловая пластинка
6 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0887254092018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
James Blood Ulmer
Альбом (сингл)
Odyssey
Жанр
Jazz
Трек-лист
Church, Little Red House, Love Dance, Are You Glad To Be In America?, Election, Odyssey, Please Tell Her, Swing & Things
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара James Blood Ulmer - Odyssey (Analogue) (0887254092018) виниловая пластинка

«Не только лучший альбом Ульмера, но и признанная классика современного джазового авангарда». — AllMusic.com. «Odyssey» — знаковый шедевр Джеймса Блада Ульмера, чистейший и доступный образец его смелого, противоречивого гитарного видения. С минимальным аккомпанементом трио — только барабанщик Уоррен Бенбоу и скрипач Чарльз Бернхэм — гитара Ульмера всегда остаётся сердцем ансамбля, особенно учитывая, что его уникальная настройка (разработанная специально для этого альбома) позволяет ему исполнять как басовые, так и соло-гитарные партии. Теперь Odyssey наконец-то получает заслуженное аудиофильское звучание в форме двойного винила, записанного на скорости 45 об/мин с оригинальных аналоговых лент Берни Грундманом, напечатанного на 180-граммовом виниле и упакованного в футляр от Stoughton Printing.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре James Blood Ulmer - Odyssey (Analogue) (0887254092018) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0887254092018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
James Blood Ulmer
Альбом (сингл)
Odyssey
Жанр
Jazz
Трек-лист
Church, Little Red House, Love Dance, Are You Glad To Be In America?, Election, Odyssey, Please Tell Her, Swing & Things
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Не только лучший альбом Ульмера, но и признанная классика современного джазового авангарда». — AllMusic.com. «Odyssey» — знаковый шедевр Джеймса Блада Ульмера, чистейший и доступный образец его смелого, противоречивого гитарного видения. С минимальным аккомпанементом трио — только барабанщик Уоррен Бенбоу и скрипач Чарльз Бернхэм — гитара Ульмера всегда остаётся сердцем ансамбля, особенно учитывая, что его уникальная настройка (разработанная специально для этого альбома) позволяет ему исполнять как басовые, так и соло-гитарные партии. Теперь Odyssey наконец-то получает заслуженное аудиофильское звучание в форме двойного винила, записанного на скорости 45 об/мин с оригинальных аналоговых лент Берни Грундманом, напечатанного на 180-граммовом виниле и упакованного в футляр от Stoughton Printing.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


James Blood Ulmer - Odyssey (Analogue) (0887254092018) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6160 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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