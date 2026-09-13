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Cecile McLorin Salvant - Melusine (0075597906394) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cecile McLorin Salvant - Melusine (0075597906394) виниловая пластинка

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Cecile McLorin Salvant - Melusine (0075597906394) виниловая пластинка - фото 1
Cecile McLorin Salvant - Melusine (0075597906394) виниловая пластинка - фото 2
Cecile McLorin Salvant - Melusine (0075597906394) виниловая пластинка - фото 3
Cecile McLorin Salvant - Melusine (0075597906394) виниловая пластинка - фото 4
Cecile McLorin Salvant - Melusine (0075597906394) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Cecile McLorin Salvant
Альбом (сингл)
Melusine
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cecile McLorin Salvant - Melusine (0075597906394) виниловая пластинка - фото 1
  • Cecile McLorin Salvant - Melusine (0075597906394) виниловая пластинка - фото 2
  • Cecile McLorin Salvant - Melusine (0075597906394) виниловая пластинка - фото 3
  • Cecile McLorin Salvant - Melusine (0075597906394) виниловая пластинка - фото 4
  • Cecile McLorin Salvant - Melusine (0075597906394) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715998
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Характеристики

Бренд
Nonesuch Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nonesuch Records
Barcode
[0075597906394]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Cecile McLorin Salvant
Альбом (сингл)
Melusine
Жанр
Jazz
Трек-лист
Est-Ce Ainsi Que Les Hommes Vivent?, La Route Enchant?e, Il M'a Vue Nue, Dites Moi Que Je Suis Belle, Doudou, Petite Musique Terrienne, Aida, M?lusine, Wedo, D'un Feu Secret, Le Temps Est Assassin, Fenestra, Domna N'almucs, Dame Iseut
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cecile McLorin Salvant - Melusine (0075597906394) виниловая пластинка

Альбом M?lusine Сесиль Маклорин Сальван включает в себя микс из пяти оригинальных песен и интерпретаций девяти песен, датируемых XII веком, в основном на французском, а также на окситанском, английском и гаитянском креольском языках, которые рассказывают народную историю о Мелюзине, женщине, которая каждую субботу превращается в полузмею после того, как в детстве наложила на неё проклятие мать. Мелюзина соглашается выйти замуж за Раймондена при условии, что он никогда не увидит её по субботам. Он соглашается, но позже брат убеждает его нарушить обещание, пронзив дверь комнаты жены мечом и обнаружив её обнажённой в ванной – полузмею, полуженщину. Застав его за подглядыванием, она превращается в дракона и улетает, появляясь вновь каждый раз, когда кто-то из её потомков оказывается на смертном одре. Сальван, чьи родители – француз и гаитянин, говорит, что «Мелюзина» также «отчасти о том ощущении гибрида, смешения разных культур, которое я испытал не только как ребёнок, рождённый в Америке в семье иммигрантов первого поколения, но и как человек, выросший в семье со смешанным расовым составом, из разных стран, где дома говорят на разных языках». «Одна из самых смелых и находчивых вокалисток в джазе — да и в любом другом жанре, если уж на то пошло» — Uncut. «Это не похоже ни на что, что она делала раньше, — не похоже ни на что, что кто-либо делал раньше, по крайней мере, на крупном американском лейбле. Вот главное, что вам нужно знать: это великолепный альбом. Голос Сальванта великолепен. Аранжировки великолепны. И песни великолепны». – Фред Каплан, Tracking Angle, Музыка 10/10, Звук 10/10. «Почти само собой разумеется, что голос Сальван в M?lusine совершенно возвышен: в одной песне он полон земного джазового тепла, а в другой – мерцает ярко-ослабленным оперным звучанием. Кроме того, есть ощущение, что для неё история полузмеи-полуженщины соотносится с её жизнью чернокожей женщины, выросшей в Майами с отцом-гаитянином и матерью-француженкой. Будь то темы романтического разбитого сердца и телесной автономии, или музыкальность, раздвигающая границы возможного, в M?lusine – творчество Сальвана трансцендентно». – Мэтт Коллар, AllMusic.com, 4,5/5 звёзд (Обзор AllMusic 2023 – Лучшее за 2023 год)

Отзывы о товаре Cecile McLorin Salvant - Melusine (0075597906394) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nonesuch Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nonesuch Records
Barcode
[0075597906394]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Cecile McLorin Salvant
Альбом (сингл)
Melusine
Жанр
Jazz
Трек-лист
Est-Ce Ainsi Que Les Hommes Vivent?, La Route Enchant?e, Il M'a Vue Nue, Dites Moi Que Je Suis Belle, Doudou, Petite Musique Terrienne, Aida, M?lusine, Wedo, D'un Feu Secret, Le Temps Est Assassin, Fenestra, Domna N'almucs, Dame Iseut
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом M?lusine Сесиль Маклорин Сальван включает в себя микс из пяти оригинальных песен и интерпретаций девяти песен, датируемых XII веком, в основном на французском, а также на окситанском, английском и гаитянском креольском языках, которые рассказывают народную историю о Мелюзине, женщине, которая каждую субботу превращается в полузмею после того, как в детстве наложила на неё проклятие мать. Мелюзина соглашается выйти замуж за Раймондена при условии, что он никогда не увидит её по субботам. Он соглашается, но позже брат убеждает его нарушить обещание, пронзив дверь комнаты жены мечом и обнаружив её обнажённой в ванной – полузмею, полуженщину. Застав его за подглядыванием, она превращается в дракона и улетает, появляясь вновь каждый раз, когда кто-то из её потомков оказывается на смертном одре. Сальван, чьи родители – француз и гаитянин, говорит, что «Мелюзина» также «отчасти о том ощущении гибрида, смешения разных культур, которое я испытал не только как ребёнок, рождённый в Америке в семье иммигрантов первого поколения, но и как человек, выросший в семье со смешанным расовым составом, из разных стран, где дома говорят на разных языках». «Одна из самых смелых и находчивых вокалисток в джазе — да и в любом другом жанре, если уж на то пошло» — Uncut. «Это не похоже ни на что, что она делала раньше, — не похоже ни на что, что кто-либо делал раньше, по крайней мере, на крупном американском лейбле. Вот главное, что вам нужно знать: это великолепный альбом. Голос Сальванта великолепен. Аранжировки великолепны. И песни великолепны». – Фред Каплан, Tracking Angle, Музыка 10/10, Звук 10/10. «Почти само собой разумеется, что голос Сальван в M?lusine совершенно возвышен: в одной песне он полон земного джазового тепла, а в другой – мерцает ярко-ослабленным оперным звучанием. Кроме того, есть ощущение, что для неё история полузмеи-полуженщины соотносится с её жизнью чернокожей женщины, выросшей в Майами с отцом-гаитянином и матерью-француженкой. Будь то темы романтического разбитого сердца и телесной автономии, или музыкальность, раздвигающая границы возможного, в M?lusine – творчество Сальвана трансцендентно». – Мэтт Коллар, AllMusic.com, 4,5/5 звёзд (Обзор AllMusic 2023 – Лучшее за 2023 год)
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