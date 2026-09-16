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The Velvet Underground - Loaded (Analogue) (0753088753473) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Velvet Underground - Loaded (Analogue) (0753088753473) виниловая пластинка

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The Velvet Underground - Loaded (Analogue) (0753088753473) виниловая пластинка - фото 1
The Velvet Underground - Loaded (Analogue) (0753088753473) виниловая пластинка - фото 2
The Velvet Underground - Loaded (Analogue) (0753088753473) виниловая пластинка - фото 3
The Velvet Underground - Loaded (Analogue) (0753088753473) виниловая пластинка - фото 4
The Velvet Underground - Loaded (Analogue) (0753088753473) виниловая пластинка - фото 5
The Velvet Underground - Loaded (Analogue) (0753088753473) виниловая пластинка - фото 6
The Velvet Underground - Loaded (Analogue) (0753088753473) виниловая пластинка - фото 7
The Velvet Underground - Loaded (Analogue) (0753088753473) виниловая пластинка - фото 8
The Velvet Underground - Loaded (Analogue) (0753088753473) виниловая пластинка - фото 9
The Velvet Underground - Loaded (Analogue) (0753088753473) виниловая пластинка - фото 10
The Velvet Underground - Loaded (Analogue) (0753088753473) виниловая пластинка - фото 11
The Velvet Underground - Loaded (Analogue) (0753088753473) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Velvet Underground
Альбом (сингл)
LOADED
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Velvet Underground - Loaded (Analogue) (0753088753473) виниловая пластинка - фото 1
  • The Velvet Underground - Loaded (Analogue) (0753088753473) виниловая пластинка - фото 2
  • The Velvet Underground - Loaded (Analogue) (0753088753473) виниловая пластинка - фото 3
  • The Velvet Underground - Loaded (Analogue) (0753088753473) виниловая пластинка - фото 4
  • The Velvet Underground - Loaded (Analogue) (0753088753473) виниловая пластинка - фото 5
  • The Velvet Underground - Loaded (Analogue) (0753088753473) виниловая пластинка - фото 6
  • The Velvet Underground - Loaded (Analogue) (0753088753473) виниловая пластинка - фото 7
  • The Velvet Underground - Loaded (Analogue) (0753088753473) виниловая пластинка - фото 8
  • The Velvet Underground - Loaded (Analogue) (0753088753473) виниловая пластинка - фото 9
  • The Velvet Underground - Loaded (Analogue) (0753088753473) виниловая пластинка - фото 10
  • The Velvet Underground - Loaded (Analogue) (0753088753473) виниловая пластинка - фото 11
  • The Velvet Underground - Loaded (Analogue) (0753088753473) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 640 руб. 
Начислим 350 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715616
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Velvet Underground - Loaded (Analogue) (0753088753473) виниловая пластинка
10 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088753473]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Velvet Underground
Альбом (сингл)
LOADED
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Who Loves the Sun, Sweet Jane, Rock & Roll, Cool It Down, New Age, Head Held High, Lonesome Cowboy Bill, I Found a Reason, Train Round the Bend, Oh! Sweet Nuthin'
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75 Audiophile Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Velvet Underground - Loaded (Analogue) (0753088753473) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Who Loves the Sun, Sweet Jane, Rock & Roll, Cool It Down, New Age, Head Held High, Lonesome Cowboy Bill, I Found a Reason, Train Round the Bend, Oh! Sweet Nuthin'



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре The Velvet Underground - Loaded (Analogue) (0753088753473) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088753473]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Velvet Underground
Альбом (сингл)
LOADED
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Who Loves the Sun, Sweet Jane, Rock & Roll, Cool It Down, New Age, Head Held High, Lonesome Cowboy Bill, I Found a Reason, Train Round the Bend, Oh! Sweet Nuthin'
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75 Audiophile Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Who Loves the Sun, Sweet Jane, Rock & Roll, Cool It Down, New Age, Head Held High, Lonesome Cowboy Bill, I Found a Reason, Train Round the Bend, Oh! Sweet Nuthin'


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Velvet Underground - Loaded (Analogue) (0753088753473) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 10640 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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