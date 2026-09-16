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Joan Baez - Diamonds And Rust In The Bullring (Analogue) (0753088080470) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Joan Baez - Diamonds And Rust In The Bullring (Analogue) (0753088080470) виниловая пластинка

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Joan Baez - Diamonds And Rust In The Bullring (Analogue) (0753088080470) - фото 1
Joan Baez - Diamonds And Rust In The Bullring (Analogue) (0753088080470) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Joan Baez
Альбом (сингл)
Diamonds And Rust In The Bullring
Жанр
Кантри
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joan Baez - Diamonds And Rust In The Bullring (Analogue) (0753088080470) - фото 1
  • Joan Baez - Diamonds And Rust In The Bullring (Analogue) (0753088080470) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 170 руб. 
Начислим 336 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733587
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Joan Baez - Diamonds And Rust In The Bullring (Analogue) (0753088080470) виниловая пластинка
10 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088080470]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Joan Baez
Альбом (сингл)
Diamonds And Rust In The Bullring
Жанр
Кантри
Трек-лист
Diamonds And Rust, Ain't Gonna Let Nobody Turn Me Around, No Woman No Cry, Famous Blue Raincoat, Swing Low Sweet Chariot, Let It Be, El Preso Numero Nueve, Llego Con Tres Heridas, Txoria Txori, Ellas Danzan Solas (Cueca Sola), Gracias A La Vida, No Nos Moveran
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joan Baez - Diamonds And Rust In The Bullring (Analogue) (0753088080470) виниловая пластинка

Джоан Баэз (аранжировка, вокал, соль); Мерседес Соса (голос); Лейтан Броня (клавиша); Сезар Кансино (п); Жан Мари Экей (ж); Джон Акоста, Костел Рестеа (VC); Хосе Агустин Геро (б); Бегнат Аморена (доктор); и др. «Diamond & Rust» — очень редкий LP, первоначально выпущенный на небольшом независимом лейбле и только ограниченным тиражом на виниле. Прекрасная запись с абсолютно фантастическим звучанием, оригинальные LP-диски продаются по очень высоким ценам на азиатском рынке. В него входят записи её хита «Diamonds and Rust», а также классика для аудиофилов «Famous Blue Raincoat». Возможно, этот трек останется незамеченным, но он обязателен для искушенного аудиофила. Альбом запечатлел выступление Джоан Баэз в 1988 году на арене для боя быков в Бильбао, Испания; но он также демонстрирует, почему певица пользуется такой международной популярностью. Половина трек-листа, вся сторона B LP, состоит из песен, исполненных на испанском языке.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Joan Baez - Diamonds And Rust In The Bullring (Analogue) (0753088080470) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088080470]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Joan Baez
Альбом (сингл)
Diamonds And Rust In The Bullring
Жанр
Кантри
Трек-лист
Diamonds And Rust, Ain't Gonna Let Nobody Turn Me Around, No Woman No Cry, Famous Blue Raincoat, Swing Low Sweet Chariot, Let It Be, El Preso Numero Nueve, Llego Con Tres Heridas, Txoria Txori, Ellas Danzan Solas (Cueca Sola), Gracias A La Vida, No Nos Moveran
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Джоан Баэз (аранжировка, вокал, соль); Мерседес Соса (голос); Лейтан Броня (клавиша); Сезар Кансино (п); Жан Мари Экей (ж); Джон Акоста, Костел Рестеа (VC); Хосе Агустин Геро (б); Бегнат Аморена (доктор); и др. «Diamond & Rust» — очень редкий LP, первоначально выпущенный на небольшом независимом лейбле и только ограниченным тиражом на виниле. Прекрасная запись с абсолютно фантастическим звучанием, оригинальные LP-диски продаются по очень высоким ценам на азиатском рынке. В него входят записи её хита «Diamonds and Rust», а также классика для аудиофилов «Famous Blue Raincoat». Возможно, этот трек останется незамеченным, но он обязателен для искушенного аудиофила. Альбом запечатлел выступление Джоан Баэз в 1988 году на арене для боя быков в Бильбао, Испания; но он также демонстрирует, почему певица пользуется такой международной популярностью. Половина трек-листа, вся сторона B LP, состоит из песен, исполненных на испанском языке.


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


Joan Baez - Diamonds And Rust In The Bullring (Analogue) (0753088080470) виниловая пластинка - по цене 10170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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