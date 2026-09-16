Joan Baez - Diamonds And Rust In The Bullring (Analogue) (0753088080470) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Joan Baez - Diamonds And Rust In The Bullring (Analogue) (0753088080470) виниловая пластинка
Джоан Баэз (аранжировка, вокал, соль); Мерседес Соса (голос); Лейтан Броня (клавиша); Сезар Кансино (п); Жан Мари Экей (ж); Джон Акоста, Костел Рестеа (VC); Хосе Агустин Геро (б); Бегнат Аморена (доктор); и др. «Diamond & Rust» — очень редкий LP, первоначально выпущенный на небольшом независимом лейбле и только ограниченным тиражом на виниле. Прекрасная запись с абсолютно фантастическим звучанием, оригинальные LP-диски продаются по очень высоким ценам на азиатском рынке. В него входят записи её хита «Diamonds and Rust», а также классика для аудиофилов «Famous Blue Raincoat». Возможно, этот трек останется незамеченным, но он обязателен для искушенного аудиофила. Альбом запечатлел выступление Джоан Баэз в 1988 году на арене для боя быков в Бильбао, Испания; но он также демонстрирует, почему певица пользуется такой международной популярностью. Половина трек-листа, вся сторона B LP, состоит из песен, исполненных на испанском языке.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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