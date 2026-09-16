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Charles Mingus - Oh Yeah (Analogue) (0753088753978) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Charles Mingus - Oh Yeah (Analogue) (0753088753978) виниловая пластинка

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Charles Mingus - Oh Yeah (Analogue) (0753088753978) виниловая пластинка - фото 1
Charles Mingus - Oh Yeah (Analogue) (0753088753978) виниловая пластинка - фото 2
Charles Mingus - Oh Yeah (Analogue) (0753088753978) виниловая пластинка - фото 3
Charles Mingus - Oh Yeah (Analogue) (0753088753978) виниловая пластинка - фото 4
Charles Mingus - Oh Yeah (Analogue) (0753088753978) виниловая пластинка - фото 5
Charles Mingus - Oh Yeah (Analogue) (0753088753978) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Charles Mingus
Альбом (сингл)
Oh Yeah
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Charles Mingus - Oh Yeah (Analogue) (0753088753978) виниловая пластинка - фото 1
  • Charles Mingus - Oh Yeah (Analogue) (0753088753978) виниловая пластинка - фото 2
  • Charles Mingus - Oh Yeah (Analogue) (0753088753978) виниловая пластинка - фото 3
  • Charles Mingus - Oh Yeah (Analogue) (0753088753978) виниловая пластинка - фото 4
  • Charles Mingus - Oh Yeah (Analogue) (0753088753978) виниловая пластинка - фото 5
  • Charles Mingus - Oh Yeah (Analogue) (0753088753978) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 640 руб. 
Начислим 350 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715606
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Charles Mingus - Oh Yeah (Analogue) (0753088753978) виниловая пластинка
10 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088753978]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Charles Mingus
Альбом (сингл)
Oh Yeah
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Hog Callin' Blues, Devil Woman, Wham Bam Thank You Ma'am, Ecclusiastics, Oh Lord Don't Let Them Drop That Atomic Bomb On Me, Eat That Chicken, Passions Of A Man
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75 Audiophile Series
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Charles Mingus - Oh Yeah (Analogue) (0753088753978) виниловая пластинка

После нескольких сессий в Columbia и Candid Чарльз Мингус ненадолго вернулся в Atlantic и записал свободный "Oh Yeah", который, по мнению AllMusic, должен считаться самым диким из его классических альбомов. На этом альбоме Мингус проявляет всю свою мощную джазовую чувствительность; он вообще не играет на бас-гитаре, вместо этого привлекая Дуга Уоткинса в качестве замены, аккомпанируя группе на фортепиано, и вносит блюзовый вокал в несколько треков (при этом почти во всех он выкрикивает слова поддержки). Одна из самых приятных вещей в Мингусе - это то, что он всегда сохраняет земной оттенок, независимо от того, насколько дикими становятся гармонии, и эта доброжелательность здесь ощущается очень сильно. Среди наиболее ярких композиций - "Devil Woman", "Eat That Chicken" и "Hog Callin' Blues". Вокал Мингуса излучает то же слабоумие, будь то умопомрачительные блюзовые куплеты "Devil Woman", мрачно-юмористический современный спиричуэл "Oh Lord Don't Let Them Drop That Atomic Bomb on Me" или дадаистский страйд-пиано "Eat That Chicken", кивок в сторону комических новинок Фэтса Уоллера. Отпечатано на 180-граммовом виниле на Quality Record Pressings и упаковано в старинный рукав с фольгированной ламинацией от Stoughton Printing.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Charles Mingus - Oh Yeah (Analogue) (0753088753978) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088753978]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Charles Mingus
Альбом (сингл)
Oh Yeah
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Hog Callin' Blues, Devil Woman, Wham Bam Thank You Ma'am, Ecclusiastics, Oh Lord Don't Let Them Drop That Atomic Bomb On Me, Eat That Chicken, Passions Of A Man
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75 Audiophile Series
Страна производитель
Германия
Описание
После нескольких сессий в Columbia и Candid Чарльз Мингус ненадолго вернулся в Atlantic и записал свободный "Oh Yeah", который, по мнению AllMusic, должен считаться самым диким из его классических альбомов. На этом альбоме Мингус проявляет всю свою мощную джазовую чувствительность; он вообще не играет на бас-гитаре, вместо этого привлекая Дуга Уоткинса в качестве замены, аккомпанируя группе на фортепиано, и вносит блюзовый вокал в несколько треков (при этом почти во всех он выкрикивает слова поддержки). Одна из самых приятных вещей в Мингусе - это то, что он всегда сохраняет земной оттенок, независимо от того, насколько дикими становятся гармонии, и эта доброжелательность здесь ощущается очень сильно. Среди наиболее ярких композиций - "Devil Woman", "Eat That Chicken" и "Hog Callin' Blues". Вокал Мингуса излучает то же слабоумие, будь то умопомрачительные блюзовые куплеты "Devil Woman", мрачно-юмористический современный спиричуэл "Oh Lord Don't Let Them Drop That Atomic Bomb on Me" или дадаистский страйд-пиано "Eat That Chicken", кивок в сторону комических новинок Фэтса Уоллера. Отпечатано на 180-граммовом виниле на Quality Record Pressings и упаковано в старинный рукав с фольгированной ламинацией от Stoughton Printing.


Теги товара: Limited Edition
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Charles Mingus - Oh Yeah (Analogue) (0753088753978) виниловая пластинка - по цене 10640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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