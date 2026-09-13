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Berserk! - Berserk! (5060197760342) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Berserk! - Berserk! (5060197760342) виниловая пластинка

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Berserk! - Berserk! (5060197760342) виниловая пластинка - фото 1
Berserk! - Berserk! (5060197760342) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Berserk!
Альбом (сингл)
Berserk!
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Berserk! - Berserk! (5060197760342) виниловая пластинка - фото 1
  • Berserk! - Berserk! (5060197760342) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715424
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Характеристики

Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197760342]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Berserk!
Альбом (сингл)
Berserk!
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Macabre Dance, Fetal Claustrophobia, Blow, Not Dead, Clairvoyance, First, Dream Made Of Wind, Wait Until Dark, Latent Prints, Dream Made Of Water
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Berserk! - Berserk! (5060197760342) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Macabre Dance, Fetal Claustrophobia, Blow, Not Dead, Clairvoyance, First, Dream Made Of Wind, Wait Until Dark, Latent Prints, Dream Made Of Water



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Berserk! - Berserk! (5060197760342) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197760342]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Berserk!
Альбом (сингл)
Berserk!
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Macabre Dance, Fetal Claustrophobia, Blow, Not Dead, Clairvoyance, First, Dream Made Of Wind, Wait Until Dark, Latent Prints, Dream Made Of Water
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Macabre Dance, Fetal Claustrophobia, Blow, Not Dead, Clairvoyance, First, Dream Made Of Wind, Wait Until Dark, Latent Prints, Dream Made Of Water


Теги товара: Progressive Rock
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