Sol Invictus - The Blade (coloured) (0884388868144) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sol Invictus
Альбом (сингл)
The Blade
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 290 руб.
В наличии
Код товара: 715416
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10 290 руб.
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Характеристики
Бренд
Prophecy Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Prophecy
Barcode
[0884388868144]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sol Invictus
Альбом (сингл)
The Blade
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
The Blade, In Heaven, Time Flies, The House Above The World, Laws And Crowns, Once Upon A Time, See How We Fall, Gealdor, From The Wreckage, Nothing Here, Remember And Forget, The Blade, Time To Meet The King (Originally Released On "In Europa"), Nothing Here & Remember And Forget (Early Mix), Only I Know (Outtake), In God We Trust
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sol Invictus - The Blade (coloured) (0884388868144) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Blade, In Heaven, Time Flies, The House Above The World, Laws And Crowns, Once Upon A Time, See How We Fall, Gealdor, From The Wreckage, Nothing Here, Remember And Forget, The Blade, Time To Meet The King (Originally Released On "In Europa"), Nothing Here & Remember And Forget (Early Mix), Only I Know (Outtake), In God We Trust
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Prophecy Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Prophecy
Barcode
[0884388868144]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sol Invictus
Альбом (сингл)
The Blade
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
The Blade, In Heaven, Time Flies, The House Above The World, Laws And Crowns, Once Upon A Time, See How We Fall, Gealdor, From The Wreckage, Nothing Here, Remember And Forget, The Blade, Time To Meet The King (Originally Released On "In Europa"), Nothing Here & Remember And Forget (Early Mix), Only I Know (Outtake), In God We Trust
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Blade, In Heaven, Time Flies, The House Above The World, Laws And Crowns, Once Upon A Time, See How We Fall, Gealdor, From The Wreckage, Nothing Here, Remember And Forget, The Blade, Time To Meet The King (Originally Released On "In Europa"), Nothing Here & Remember And Forget (Early Mix), Only I Know (Outtake), In God We Trust
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Sol Invictus - The Blade (coloured) (0884388868144) виниловая пластинка - стоимость товара 10290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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