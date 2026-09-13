Накопитель SSD AMD SATA-III 256Gb Radeon R3 (R3SL0256G2)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD AMD SATA-III 256Gb Radeon R3 (R3SL0256G2)
SSD накопитель AMD с объемом 256 ГБ представляет собой надежное и производительное решение для хранения данных, идеально подходящее для использования как в настольных компьютерах, так и в ноутбуках. Устройство оснащено форм-фактором 2.5, что обеспечивает его совместимость с широким спектром систем. Благодаря использованию интерфейса подключения SATA, накопитель обеспечивает высокие скорости передачи данных, достигая до 530 МБ/с при чтении и до 450 МБ/с при записи. Основой для данного накопителя служит современная технология флэш-памяти 3D NAND, которая предлагает высокую плотность хранения и отличную производительность наряду с улучшенной энергоэффективностью. Производитель гарантирует максимальный ресурс записи на уровне 450 Тб, что делает накопитель долговечным и надежным решением для повседневного использования и работы с большими объемами данных. Изготовленный в Китае, SSD накопитель AMD сочетает в себе инновационные технологии и качественное исполнение, удовлетворяя современные требования к высокой скорости и надежности хранения данных. Этот накопитель станет отличным выбором для пользователей, стремящихся улучшить производительность своих систем.
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