Накопитель SSD ExeGate 2.5" 256GB NextPro+ UV500TS256 (SATA-III, 3D TLC) (EX280462RUS)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
566
Скорость записи, Мб/с
503
Максимальный ресурс записи (TBW)
100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 510 руб.
В наличии
Код товара: 606035
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 510 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Форм-фактор
2.5"
Объем
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
566
Скорость записи, Мб/с
503
Максимальный ресурс записи (TBW)
100
Время наработки на отказ, час
1800000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х7х3
Вес, г.
100
Описание товара Накопитель SSD ExeGate 2.5" 256GB NextPro+ UV500TS256 (SATA-III, 3D TLC) (EX280462RUS)
2.5" SATA накопитель ExeGate NextPro+ UV500TS256 обладает емкостью 256 ГБ и обеспечивает скорость последовательной записи файлов до 503 Мбайт/сек. Установленная на эту модель операционная система и программы будут быстро запускаться благодаря скорости последовательного чтения до 565 Мбайт/сек. Для подключения накопитель данных использует востребованный интерфейс SATA. Модель ExeGate NextPro+ UV500TS256 обладает ресурсом записи 100 ТБ и ударостойкостью 1500 G. Накопитель данных функционирует на базе контроллера Silicon Motion SM2258XT.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Форм-фактор
2.5"
Объем
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
566
Скорость записи, Мб/с
503
Максимальный ресурс записи (TBW)
100
Время наработки на отказ, час
1800000
Развернуть
Страна производитель
Китай
2.5" SATA накопитель ExeGate NextPro+ UV500TS256 обладает емкостью 256 ГБ и обеспечивает скорость последовательной записи файлов до 503 Мбайт/сек. Установленная на эту модель операционная система и программы будут быстро запускаться благодаря скорости последовательного чтения до 565 Мбайт/сек. Для подключения накопитель данных использует востребованный интерфейс SATA. Модель ExeGate NextPro+ UV500TS256 обладает ресурсом записи 100 ТБ и ударостойкостью 1500 G. Накопитель данных функционирует на базе контроллера Silicon Motion SM2258XT.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Купить Накопитель SSD ExeGate 2.5" 256GB NextPro+ UV500TS256 (SATA-III, 3D TLC) (EX280462RUS) - по цене 3510 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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