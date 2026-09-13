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SSD Накопитель SSD KingPrice SATA-III 240Gb KPSS240G1 купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD KingPrice SATA-III 240Gb KPSS240G1

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Накопитель SSD KingPrice SATA-III 240Gb KPSS240G1 - фото 1
Накопитель SSD KingPrice SATA-III 240Gb KPSS240G1 - фото 2
Накопитель SSD KingPrice SATA-III 240Gb KPSS240G1 - фото 3
Накопитель SSD KingPrice SATA-III 240Gb KPSS240G1 - фото 4
Накопитель SSD KingPrice SATA-III 240Gb KPSS240G1 - фото 5
Накопитель SSD KingPrice SATA-III 240Gb KPSS240G1 - фото 6
Накопитель SSD KingPrice SATA-III 240Gb KPSS240G1 - фото 7
Накопитель SSD KingPrice SATA-III 240Gb KPSS240G1 - фото 8
Накопитель SSD KingPrice SATA-III 240Gb KPSS240G1 - фото 9
Накопитель SSD KingPrice SATA-III 240Gb KPSS240G1 - фото 10
Накопитель SSD KingPrice SATA-III 240Gb KPSS240G1 - фото 11
Накопитель SSD KingPrice SATA-III 240Gb KPSS240G1 - фото 12
Накопитель SSD KingPrice SATA-III 240Gb KPSS240G1 - фото 13
Накопитель SSD KingPrice SATA-III 240Gb KPSS240G1 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
420
Максимальный ресурс записи (TBW)
80
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  • Накопитель SSD KingPrice SATA-III 240Gb KPSS240G1 - фото 2
  • Накопитель SSD KingPrice SATA-III 240Gb KPSS240G1 - фото 3
  • Накопитель SSD KingPrice SATA-III 240Gb KPSS240G1 - фото 4
  • Накопитель SSD KingPrice SATA-III 240Gb KPSS240G1 - фото 5
  • Накопитель SSD KingPrice SATA-III 240Gb KPSS240G1 - фото 6
  • Накопитель SSD KingPrice SATA-III 240Gb KPSS240G1 - фото 7
  • Накопитель SSD KingPrice SATA-III 240Gb KPSS240G1 - фото 8
  • Накопитель SSD KingPrice SATA-III 240Gb KPSS240G1 - фото 9
  • Накопитель SSD KingPrice SATA-III 240Gb KPSS240G1 - фото 10
  • Накопитель SSD KingPrice SATA-III 240Gb KPSS240G1 - фото 11
  • Накопитель SSD KingPrice SATA-III 240Gb KPSS240G1 - фото 12
  • Накопитель SSD KingPrice SATA-III 240Gb KPSS240G1 - фото 13
  • Накопитель SSD KingPrice SATA-III 240Gb KPSS240G1 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715810
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Характеристики

Бренд
KINGPRICE
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
420
Максимальный ресурс записи (TBW)
80
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
72

Описание товара Накопитель SSD KingPrice SATA-III 240Gb KPSS240G1

Накопитель SSD KingPrice SATA-III 240GB KPSS240G1 M.2 2280

Отзывы о товаре Накопитель SSD KingPrice SATA-III 240Gb KPSS240G1




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Характеристики
Бренд
KINGPRICE
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
420
Максимальный ресурс записи (TBW)
80
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Описание
Накопитель SSD KingPrice SATA-III 240GB KPSS240G1 M.2 2280
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD KingPrice SATA-III 240Gb KPSS240G1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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