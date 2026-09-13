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Корпус Chieftec UNI (BE-10B-300) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Chieftec UNI (BE-10B-300) черный

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Корпус Chieftec UNI (BE-10B-300) черный - фото 1
Корпус Chieftec UNI (BE-10B-300) черный - фото 2
Корпус Chieftec UNI (BE-10B-300) черный - фото 3
Корпус Chieftec UNI (BE-10B-300) черный - фото 4
Корпус Chieftec UNI (BE-10B-300) черный - фото 5
Корпус Chieftec UNI (BE-10B-300) черный - фото 6
Корпус Chieftec UNI (BE-10B-300) черный - фото 7
Корпус Chieftec UNI (BE-10B-300) черный - фото 8
Корпус Chieftec UNI (BE-10B-300) черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Chieftec UNI (BE-10B-300) черный - фото 1
  • Корпус Chieftec UNI (BE-10B-300) черный - фото 2
  • Корпус Chieftec UNI (BE-10B-300) черный - фото 3
  • Корпус Chieftec UNI (BE-10B-300) черный - фото 4
  • Корпус Chieftec UNI (BE-10B-300) черный - фото 5
  • Корпус Chieftec UNI (BE-10B-300) черный - фото 6
  • Корпус Chieftec UNI (BE-10B-300) черный - фото 7
  • Корпус Chieftec UNI (BE-10B-300) черный - фото 8
  • Корпус Chieftec UNI (BE-10B-300) черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714855
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Характеристики

Бренд
Chieftec
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
95 x 327 x 283 мм
Макс. высота процессорного кулера
50
Максимальная длина видеокарты
220
Материал корпуса
пластик, металл
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Slim-Desktop
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
300
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х28х10
Вес, кг.
4.05

Описание товара Корпус Chieftec UNI (BE-10B-300) черный

Корпус Chieftec представляет собой функциональное решение для сборки компактного, но мощного ПК. Отличается современным дизайном и качественными материалами, сочетающими пластик и металл, выполненными в элегантном черном цвете. Корпус включает в себя встроенный блок питания мощностью 300 Вт, расположенный в нижней части, что способствует оптимальной циркуляции воздуха и упрощает укладку кабелей. Несмотря на компактные размеры, он способен разместить видеокарты длиной до 220 мм и процессорные кулеры высотой до 50 мм, что обеспечивает гибкость при выборе компонентов. Chieftec оборудован одним встроенным вентилятором диаметром 120 мм, который эффективно отводит тепло и поддерживает стабильную работу системы. Внутреннее пространство корпуса позволяет установить один 3,5-дюймовый и один 2,5-дюймовый накопитель, а также один 5,25-дюймовый отсек для оптических приводов или других устройств. Корпус поддерживает форм-факторы материнских плат mini-ITX и mATX и предлагает четыре слота расширения, что делает его отличным выбором для пользователей, желающих создать производительный и компактный компьютер. Общий вес конструкции составляет 3,6 кг, что делает его легким и удобным для транспортации. Это идеальное решение для тех, кто ищет надежный и стильный корпус для сборки домашнего или офисного ПК.

Отзывы о товаре Корпус Chieftec UNI (BE-10B-300) черный




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Характеристики
Бренд
Chieftec
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
95 x 327 x 283 мм
Макс. высота процессорного кулера
50
Максимальная длина видеокарты
220
Материал корпуса
пластик, металл
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Slim-Desktop
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
300
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Chieftec представляет собой функциональное решение для сборки компактного, но мощного ПК. Отличается современным дизайном и качественными материалами, сочетающими пластик и металл, выполненными в элегантном черном цвете. Корпус включает в себя встроенный блок питания мощностью 300 Вт, расположенный в нижней части, что способствует оптимальной циркуляции воздуха и упрощает укладку кабелей. Несмотря на компактные размеры, он способен разместить видеокарты длиной до 220 мм и процессорные кулеры высотой до 50 мм, что обеспечивает гибкость при выборе компонентов. Chieftec оборудован одним встроенным вентилятором диаметром 120 мм, который эффективно отводит тепло и поддерживает стабильную работу системы. Внутреннее пространство корпуса позволяет установить один 3,5-дюймовый и один 2,5-дюймовый накопитель, а также один 5,25-дюймовый отсек для оптических приводов или других устройств. Корпус поддерживает форм-факторы материнских плат mini-ITX и mATX и предлагает четыре слота расширения, что делает его отличным выбором для пользователей, желающих создать производительный и компактный компьютер. Общий вес конструкции составляет 3,6 кг, что делает его легким и удобным для транспортации. Это идеальное решение для тех, кто ищет надежный и стильный корпус для сборки домашнего или офисного ПК.
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Доставка
Отзывы


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