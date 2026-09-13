Корпус Ocypus Iota C50 WH Curve ARGB Digital
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Корпус Ocypus Iota C50 WH Curve ARGB Digital
Корпус Ocypus — элегантное и функциональное решение для сборки современного компьютера. С весом в 6,6 кг, он сочетает в себе прочность и лёгкость благодаря использованию пластика, стали и закаленного стекла в своей конструкции. Корпус выполнен в стильном белом цвете, который прекрасно вписывается в любой интерьер. Для обеспечения оптимального охлаждения в корпусе установлено три встроенных вентилятора размером 120 мм, а наличие современной ARGB-подсветки позволяет персонализировать внешний вид системы посредством динамичных световых эффектов. Максимальная высота процессорного кулера ограничена 160 мм, что подходит для большинства современных решений охлаждения. Ocypus совместим с материнскими платами форматов mini-ITX и mATX, являясь идеальным выбором для компактных мощных сборок. Максимальная длина видеокарты может достигать 445 мм, предоставляя широкие возможности для установки мощных видеокарт. На боковой стенке корпуса имеется окно, что позволяет любоваться внутренними компонентами и их подсветкой. Компактный типоразмер Mini-Tower делает этот корпус универсальным выбором для тех, кто ищет баланс между размером и производительностью. Внутри предусмотрено три отсека для 2,5-дюймовых накопителей и два отсека для 3,5-дюймовых жёстких дисков, что обеспечивает достаточный объём для хранения данных. Отсутствие встроенного кард-ридера компенсируется разнообразием подключаемых устройств через внешние порты. Корпус от бренда Ocypus — это не просто "коробка" для комплектующих, а стильное и функциональное решение для создания вашего уникального ПК.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3 x 140 мм
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 300 руб.1325 руб. в СплитКорпус Powerman ME100S-BK 120W (6133715)
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитКорпус Foxline FL-211-TFX300S
-
В наличииЦена 5 380 руб.1345 руб. в СплитКорпус INWIN EAR-002 Black-Graphite
-
В наличииЦена 5 550 руб.1388 руб. в СплитКорпус Foxline FL-1004-TFX230B-85
-
В наличииЦена 5 630 руб.1408 руб. в СплитКорпус Zalman I4 black
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитКорпус Deepcool Matrexx 55 V4 черный (R-MATREXX55-BKADA4-G-4)
-
В наличииЦена 5 970 руб.1493 руб. в СплитКорпус Powerman BA833BK PM-600ATX-F (6125674)
-
В наличииЦена 6 180 руб. 7 650 руб.1545 руб. в СплитВнешний корпус для SSD M2 ORICO M233C3-G4, серый
-
В наличииЦена 6 300 руб.1575 руб. в СплитКорпус Zalman Z9 Iceberg белый
-
В наличииЦена 6 670 руб.1668 руб. в СплитКорпус FORMULA Skribble SKRIBBLE-G-BK-V1 черный
-
В наличииЦена 6 960 руб.1740 руб. в СплитКорпус Thermaltake S300 TG (CA-1P5-00M1WN-00) черный
-
В наличииЦена 7 130 руб.1783 руб. в СплитКорпус Zalman Z9 Iceberg MS E-ATX без БП White
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3 x 140 мм
Отзывы о товаре Корпус Ocypus Iota C50 WH Curve ARGB Digital