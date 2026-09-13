Top.Mail.Ru
Корпус Ocypus Iota C50 WH Curve ARGB Digital купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус Ocypus Iota C50 WH Curve ARGB Digital

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус Ocypus Iota C50 WH Curve ARGB Digital - фото 1
Корпус Ocypus Iota C50 WH Curve ARGB Digital - фото 2
Корпус Ocypus Iota C50 WH Curve ARGB Digital - фото 3
Корпус Ocypus Iota C50 WH Curve ARGB Digital - фото 4
Корпус Ocypus Iota C50 WH Curve ARGB Digital - фото 5
Корпус Ocypus Iota C50 WH Curve ARGB Digital - фото 6
Корпус Ocypus Iota C50 WH Curve ARGB Digital - фото 7
Корпус Ocypus Iota C50 WH Curve ARGB Digital - фото 8
Корпус Ocypus Iota C50 WH Curve ARGB Digital - фото 9
Корпус Ocypus Iota C50 WH Curve ARGB Digital - фото 10
Корпус Ocypus Iota C50 WH Curve ARGB Digital - фото 11
Корпус Ocypus Iota C50 WH Curve ARGB Digital - фото 12
Корпус Ocypus Iota C50 WH Curve ARGB Digital - фото 13
Корпус Ocypus Iota C50 WH Curve ARGB Digital - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Ocypus Iota C50 WH Curve ARGB Digital - фото 1
  • Корпус Ocypus Iota C50 WH Curve ARGB Digital - фото 2
  • Корпус Ocypus Iota C50 WH Curve ARGB Digital - фото 3
  • Корпус Ocypus Iota C50 WH Curve ARGB Digital - фото 4
  • Корпус Ocypus Iota C50 WH Curve ARGB Digital - фото 5
  • Корпус Ocypus Iota C50 WH Curve ARGB Digital - фото 6
  • Корпус Ocypus Iota C50 WH Curve ARGB Digital - фото 7
  • Корпус Ocypus Iota C50 WH Curve ARGB Digital - фото 8
  • Корпус Ocypus Iota C50 WH Curve ARGB Digital - фото 9
  • Корпус Ocypus Iota C50 WH Curve ARGB Digital - фото 10
  • Корпус Ocypus Iota C50 WH Curve ARGB Digital - фото 11
  • Корпус Ocypus Iota C50 WH Curve ARGB Digital - фото 12
  • Корпус Ocypus Iota C50 WH Curve ARGB Digital - фото 13
  • Корпус Ocypus Iota C50 WH Curve ARGB Digital - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723455
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
OCYPUS
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
285 x 368 x 460 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
445
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2 x 140 мм или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB Type-C, 2хUSB 3.0, Микрофон/HD Audio
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
5
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х45х35
Вес, кг.
7.5

Описание товара Корпус Ocypus Iota C50 WH Curve ARGB Digital

Корпус Ocypus — элегантное и функциональное решение для сборки современного компьютера. С весом в 6,6 кг, он сочетает в себе прочность и лёгкость благодаря использованию пластика, стали и закаленного стекла в своей конструкции. Корпус выполнен в стильном белом цвете, который прекрасно вписывается в любой интерьер. Для обеспечения оптимального охлаждения в корпусе установлено три встроенных вентилятора размером 120 мм, а наличие современной ARGB-подсветки позволяет персонализировать внешний вид системы посредством динамичных световых эффектов. Максимальная высота процессорного кулера ограничена 160 мм, что подходит для большинства современных решений охлаждения. Ocypus совместим с материнскими платами форматов mini-ITX и mATX, являясь идеальным выбором для компактных мощных сборок. Максимальная длина видеокарты может достигать 445 мм, предоставляя широкие возможности для установки мощных видеокарт. На боковой стенке корпуса имеется окно, что позволяет любоваться внутренними компонентами и их подсветкой. Компактный типоразмер Mini-Tower делает этот корпус универсальным выбором для тех, кто ищет баланс между размером и производительностью. Внутри предусмотрено три отсека для 2,5-дюймовых накопителей и два отсека для 3,5-дюймовых жёстких дисков, что обеспечивает достаточный объём для хранения данных. Отсутствие встроенного кард-ридера компенсируется разнообразием подключаемых устройств через внешние порты. Корпус от бренда Ocypus — это не просто "коробка" для комплектующих, а стильное и функциональное решение для создания вашего уникального ПК.

Отзывы о товаре Корпус Ocypus Iota C50 WH Curve ARGB Digital




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
OCYPUS
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
285 x 368 x 460 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
445
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2 x 140 мм или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB Type-C, 2хUSB 3.0, Микрофон/HD Audio
Развернуть
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
5
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Ocypus — элегантное и функциональное решение для сборки современного компьютера. С весом в 6,6 кг, он сочетает в себе прочность и лёгкость благодаря использованию пластика, стали и закаленного стекла в своей конструкции. Корпус выполнен в стильном белом цвете, который прекрасно вписывается в любой интерьер. Для обеспечения оптимального охлаждения в корпусе установлено три встроенных вентилятора размером 120 мм, а наличие современной ARGB-подсветки позволяет персонализировать внешний вид системы посредством динамичных световых эффектов. Максимальная высота процессорного кулера ограничена 160 мм, что подходит для большинства современных решений охлаждения. Ocypus совместим с материнскими платами форматов mini-ITX и mATX, являясь идеальным выбором для компактных мощных сборок. Максимальная длина видеокарты может достигать 445 мм, предоставляя широкие возможности для установки мощных видеокарт. На боковой стенке корпуса имеется окно, что позволяет любоваться внутренними компонентами и их подсветкой. Компактный типоразмер Mini-Tower делает этот корпус универсальным выбором для тех, кто ищет баланс между размером и производительностью. Внутри предусмотрено три отсека для 2,5-дюймовых накопителей и два отсека для 3,5-дюймовых жёстких дисков, что обеспечивает достаточный объём для хранения данных. Отсутствие встроенного кард-ридера компенсируется разнообразием подключаемых устройств через внешние порты. Корпус от бренда Ocypus — это не просто "коробка" для комплектующих, а стильное и функциональное решение для создания вашего уникального ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Ocypus Iota C50 WH Curve ARGB Digital - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...