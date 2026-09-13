Корпус Formula TimberLine T0 белый без БП
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Характеристики
Описание товара Корпус Formula TimberLine T0 белый без БП
Корпус Formula — это стильное и функциональное решение для создания мощной игровой системы или рабочей станции. Сочетая в себе современные материалы и продуманный дизайн, этот корпус станет надежной основой для вашего компьютера. Основные характеристики корпуса включают: - **Вес**: 2,8 кг, что делает его достаточно легким для транспортировки и перемещения. - **Совместимость с компонентами**: корпус поддерживает материнские платы форматов mini-ITX, ATX и mATX. - **Габариты для охлаждения и видеокарты**: максимальная высота процессорного кулера составляет 181 мм, а максимальная длина видеокарты — 410 мм, что обеспечивает совместимость с широким спектром комплектующих. - **Материалы**: корпус изготовлен из пластика и металла, что гарантирует прочность и долговечность. - **Цвет**: стильный белый, подчеркивающий современный и чистый вид. - **Интерьер**: два внутренних отсека для жестких дисков 3.5 дюйма дают возможность установки необходимых накопителей для хранения данных. - **Расширяемость**: 7 слотов расширения позволяют добавить дополнительные карты и аксессуары. - **Блок питания**: расположение в нижней части корпуса способствует лучшему распределению веса и улучшенному потоку воздуха. - **Эстетика**: корпус оснащен боковым окном, что позволяет видеть внутренности системы и подчеркнуть выбранные компоненты. Подсветка FRGB добавляет визуальный интерес и возможность индивидуализировать внешний вид. Бренд Formula гарантирует качество и надежность, делая этот корпус отличным выбором для создания высокопроизводительной системы.
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Теги товара: Нижнее, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
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