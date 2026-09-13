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Корпус Formula TimberLine T0 белый без БП купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Formula TimberLine T0 белый без БП

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Корпус Formula TimberLine T0 белый без БП - фото 1
Корпус Formula TimberLine T0 белый без БП - фото 2
Корпус Formula TimberLine T0 белый без БП - фото 3
Корпус Formula TimberLine T0 белый без БП - фото 4
Корпус Formula TimberLine T0 белый без БП - фото 5
Корпус Formula TimberLine T0 белый без БП - фото 6
Корпус Formula TimberLine T0 белый без БП - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Formula TimberLine T0 белый без БП - фото 1
  • Корпус Formula TimberLine T0 белый без БП - фото 2
  • Корпус Formula TimberLine T0 белый без БП - фото 3
  • Корпус Formula TimberLine T0 белый без БП - фото 4
  • Корпус Formula TimberLine T0 белый без БП - фото 5
  • Корпус Formula TimberLine T0 белый без БП - фото 6
  • Корпус Formula TimberLine T0 белый без БП - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714372
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Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
235 х 453 х 450 мм
Макс. высота процессорного кулера
181
Максимальная длина видеокарты
410
Материал корпуса
пластик, металл
Места для доп. вентиляторов
3x140 мм или 2x160 мм - на передней 1x140 мм - на задней 3x120 мм или 2x140 мм - на верхней 3x120 мм - на нижней
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х51х31
Вес, кг.
3.6

Описание товара Корпус Formula TimberLine T0 белый без БП

Корпус Formula — это стильное и функциональное решение для создания мощной игровой системы или рабочей станции. Сочетая в себе современные материалы и продуманный дизайн, этот корпус станет надежной основой для вашего компьютера. Основные характеристики корпуса включают: - **Вес**: 2,8 кг, что делает его достаточно легким для транспортировки и перемещения. - **Совместимость с компонентами**: корпус поддерживает материнские платы форматов mini-ITX, ATX и mATX. - **Габариты для охлаждения и видеокарты**: максимальная высота процессорного кулера составляет 181 мм, а максимальная длина видеокарты — 410 мм, что обеспечивает совместимость с широким спектром комплектующих. - **Материалы**: корпус изготовлен из пластика и металла, что гарантирует прочность и долговечность. - **Цвет**: стильный белый, подчеркивающий современный и чистый вид. - **Интерьер**: два внутренних отсека для жестких дисков 3.5 дюйма дают возможность установки необходимых накопителей для хранения данных. - **Расширяемость**: 7 слотов расширения позволяют добавить дополнительные карты и аксессуары. - **Блок питания**: расположение в нижней части корпуса способствует лучшему распределению веса и улучшенному потоку воздуха. - **Эстетика**: корпус оснащен боковым окном, что позволяет видеть внутренности системы и подчеркнуть выбранные компоненты. Подсветка FRGB добавляет визуальный интерес и возможность индивидуализировать внешний вид. Бренд Formula гарантирует качество и надежность, делая этот корпус отличным выбором для создания высокопроизводительной системы.

Отзывы о товаре Корпус Formula TimberLine T0 белый без БП




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Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
235 х 453 х 450 мм
Макс. высота процессорного кулера
181
Максимальная длина видеокарты
410
Материал корпуса
пластик, металл
Места для доп. вентиляторов
3x140 мм или 2x160 мм - на передней 1x140 мм - на задней 3x120 мм или 2x140 мм - на верхней 3x120 мм - на нижней
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Formula — это стильное и функциональное решение для создания мощной игровой системы или рабочей станции. Сочетая в себе современные материалы и продуманный дизайн, этот корпус станет надежной основой для вашего компьютера. Основные характеристики корпуса включают: - **Вес**: 2,8 кг, что делает его достаточно легким для транспортировки и перемещения. - **Совместимость с компонентами**: корпус поддерживает материнские платы форматов mini-ITX, ATX и mATX. - **Габариты для охлаждения и видеокарты**: максимальная высота процессорного кулера составляет 181 мм, а максимальная длина видеокарты — 410 мм, что обеспечивает совместимость с широким спектром комплектующих. - **Материалы**: корпус изготовлен из пластика и металла, что гарантирует прочность и долговечность. - **Цвет**: стильный белый, подчеркивающий современный и чистый вид. - **Интерьер**: два внутренних отсека для жестких дисков 3.5 дюйма дают возможность установки необходимых накопителей для хранения данных. - **Расширяемость**: 7 слотов расширения позволяют добавить дополнительные карты и аксессуары. - **Блок питания**: расположение в нижней части корпуса способствует лучшему распределению веса и улучшенному потоку воздуха. - **Эстетика**: корпус оснащен боковым окном, что позволяет видеть внутренности системы и подчеркнуть выбранные компоненты. Подсветка FRGB добавляет визуальный интерес и возможность индивидуализировать внешний вид. Бренд Formula гарантирует качество и надежность, делая этот корпус отличным выбором для создания высокопроизводительной системы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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