Планшет Digma K10 4/64Gb 10.1" (DA1C0P01) серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Планшет Digma K10 4/64Gb 10.1" (DA1C0P01) серый
Планшет Digma K10 отлично подойдет для работы, учебы и развлечений. Модель оснащена большим ярким дисплеем, имеет достойную производительность и богатую комплектацию 10.1" IPS дисплей с разрешением 1280x800 пикселей обладает высокой яркостью, четкостью и малым временем отклика. Это способствует качественному отображению текста, изображений и видео. 8-ядерный процессор Unisoc T606 и 4 ГБ оперативной памяти обеспечивают уверенную работу мобильных приложений. 64 ГБ встроенной памяти достаточно для загрузки дополнительного программного обеспечения и рабочих файлов. Расширить объем можно благодаря поддержке microSD карт до 1 ТБ. GSM-модули 3G/4G для двух SIM-карт гарантируют стабильную связь и передачу данных на высокой скорости в зоне покрытия мобильных операторов. Наличие GPS/ГЛОНАСС позволяет определять местоположение и использовать навигационные программы. Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac обеспечивают возможность подключения беспроводных наушников, колонки, клавиатуры и других устройств, а также установки соединения с точкой доступа для выхода в Интернет. Проводные наушники можно подключить к имеющемуся в планшете аудиовыходу 3,5 мм. Основная камера 5 Мп пригодится для фото- и видеосъемки окружающих объектов, а фронтальная камера 2 Мп – для общения в формате видеосвязи и селфи. Чехол с клавиатурой в комплекте расширяет возможности использования планшета, за счет более удобного и быстрого ввода данных. В комплектацию также входят блок зарядки и кабель USB-A – USB-C. Планшетный компьютер Digma K10 позволит работать с документами, администрировать каналы и соцсети, редактировать учебные материалы, создавать и просматривать фотоснимки и видеоролики. Всё это делает его универсальным решением для тех, кто много времени проводит в дороге.
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