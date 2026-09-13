Top.Mail.Ru
Планшет Digma K10 4/64Gb 10.1" (DA1C0P01) серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Планшет Digma K10 4/64Gb 10.1" (DA1C0P01) серый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Планшет Digma K10 4/64Gb 10.1&quot; (DA1C0P01) серый - фото 1
Планшет Digma K10 4/64Gb 10.1&quot; (DA1C0P01) серый - фото 2
Планшет Digma K10 4/64Gb 10.1&quot; (DA1C0P01) серый - фото 3
Планшет Digma K10 4/64Gb 10.1&quot; (DA1C0P01) серый - фото 4
Планшет Digma K10 4/64Gb 10.1&quot; (DA1C0P01) серый - фото 5
Планшет Digma K10 4/64Gb 10.1&quot; (DA1C0P01) серый - фото 6
Планшет Digma K10 4/64Gb 10.1&quot; (DA1C0P01) серый - фото 7
Планшет Digma K10 4/64Gb 10.1&quot; (DA1C0P01) серый - фото 8
Планшет Digma K10 4/64Gb 10.1&quot; (DA1C0P01) серый - фото 9
Планшет Digma K10 4/64Gb 10.1&quot; (DA1C0P01) серый - фото 10
Планшет Digma K10 4/64Gb 10.1&quot; (DA1C0P01) серый - фото 11
Планшет Digma K10 4/64Gb 10.1&quot; (DA1C0P01) серый - фото 12
Планшет Digma K10 4/64Gb 10.1&quot; (DA1C0P01) серый - фото 13
Планшет Digma K10 4/64Gb 10.1&quot; (DA1C0P01) серый - фото 14
Планшет Digma K10 4/64Gb 10.1&quot; (DA1C0P01) серый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Digma K10
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
10.1
Разрешение экрана
1280x800
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc Tiger T606
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Digma K10 4/64Gb 10.1&quot; (DA1C0P01) серый - фото 1
  • Планшет Digma K10 4/64Gb 10.1&quot; (DA1C0P01) серый - фото 2
  • Планшет Digma K10 4/64Gb 10.1&quot; (DA1C0P01) серый - фото 3
  • Планшет Digma K10 4/64Gb 10.1&quot; (DA1C0P01) серый - фото 4
  • Планшет Digma K10 4/64Gb 10.1&quot; (DA1C0P01) серый - фото 5
  • Планшет Digma K10 4/64Gb 10.1&quot; (DA1C0P01) серый - фото 6
  • Планшет Digma K10 4/64Gb 10.1&quot; (DA1C0P01) серый - фото 7
  • Планшет Digma K10 4/64Gb 10.1&quot; (DA1C0P01) серый - фото 8
  • Планшет Digma K10 4/64Gb 10.1&quot; (DA1C0P01) серый - фото 9
  • Планшет Digma K10 4/64Gb 10.1&quot; (DA1C0P01) серый - фото 10
  • Планшет Digma K10 4/64Gb 10.1&quot; (DA1C0P01) серый - фото 11
  • Планшет Digma K10 4/64Gb 10.1&quot; (DA1C0P01) серый - фото 12
  • Планшет Digma K10 4/64Gb 10.1&quot; (DA1C0P01) серый - фото 13
  • Планшет Digma K10 4/64Gb 10.1&quot; (DA1C0P01) серый - фото 14
  • Планшет Digma K10 4/64Gb 10.1&quot; (DA1C0P01) серый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714182
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Digma
Партномер для планшетов
DA1C0P01
Линейка
Digma K10
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Сетевой адаптер питания USB-C кабель; скрепка для извлечения SIM-карты; защитный чехол
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
10.1
Разрешение экрана
1280x800
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc Tiger T606
Частота процессора, МГц
1.6
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
4 Гб
Встроенная память
64 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
16
Тыловая камера, МП
5 МП
Bluetooth
5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
5000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
162.8 х 246.1 х 10.2 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, кг.
1.34

Описание товара Планшет Digma K10 4/64Gb 10.1" (DA1C0P01) серый

Планшет Digma K10 отлично подойдет для работы, учебы и развлечений. Модель оснащена большим ярким дисплеем, имеет достойную производительность и богатую комплектацию 10.1" IPS дисплей с разрешением 1280x800 пикселей обладает высокой яркостью, четкостью и малым временем отклика. Это способствует качественному отображению текста, изображений и видео. 8-ядерный процессор Unisoc T606 и 4 ГБ оперативной памяти обеспечивают уверенную работу мобильных приложений. 64 ГБ встроенной памяти достаточно для загрузки дополнительного программного обеспечения и рабочих файлов. Расширить объем можно благодаря поддержке microSD карт до 1 ТБ. GSM-модули 3G/4G для двух SIM-карт гарантируют стабильную связь и передачу данных на высокой скорости в зоне покрытия мобильных операторов. Наличие GPS/ГЛОНАСС позволяет определять местоположение и использовать навигационные программы. Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac обеспечивают возможность подключения беспроводных наушников, колонки, клавиатуры и других устройств, а также установки соединения с точкой доступа для выхода в Интернет. Проводные наушники можно подключить к имеющемуся в планшете аудиовыходу 3,5 мм. Основная камера 5 Мп пригодится для фото- и видеосъемки окружающих объектов, а фронтальная камера 2 Мп – для общения в формате видеосвязи и селфи. Чехол с клавиатурой в комплекте расширяет возможности использования планшета, за счет более удобного и быстрого ввода данных. В комплектацию также входят блок зарядки и кабель USB-A – USB-C. Планшетный компьютер Digma K10 позволит работать с документами, администрировать каналы и соцсети, редактировать учебные материалы, создавать и просматривать фотоснимки и видеоролики. Всё это делает его универсальным решением для тех, кто много времени проводит в дороге.

Отзывы о товаре Планшет Digma K10 4/64Gb 10.1" (DA1C0P01) серый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Digma
Партномер для планшетов
DA1C0P01
Линейка
Digma K10
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Сетевой адаптер питания USB-C кабель; скрепка для извлечения SIM-карты; защитный чехол
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
10.1
Разрешение экрана
1280x800
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc Tiger T606
Развернуть
Частота процессора, МГц
1.6
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
4 Гб
Встроенная память
64 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
16
Тыловая камера, МП
5 МП
Bluetooth
5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
5000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
162.8 х 246.1 х 10.2 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет Digma K10 отлично подойдет для работы, учебы и развлечений. Модель оснащена большим ярким дисплеем, имеет достойную производительность и богатую комплектацию 10.1" IPS дисплей с разрешением 1280x800 пикселей обладает высокой яркостью, четкостью и малым временем отклика. Это способствует качественному отображению текста, изображений и видео. 8-ядерный процессор Unisoc T606 и 4 ГБ оперативной памяти обеспечивают уверенную работу мобильных приложений. 64 ГБ встроенной памяти достаточно для загрузки дополнительного программного обеспечения и рабочих файлов. Расширить объем можно благодаря поддержке microSD карт до 1 ТБ. GSM-модули 3G/4G для двух SIM-карт гарантируют стабильную связь и передачу данных на высокой скорости в зоне покрытия мобильных операторов. Наличие GPS/ГЛОНАСС позволяет определять местоположение и использовать навигационные программы. Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac обеспечивают возможность подключения беспроводных наушников, колонки, клавиатуры и других устройств, а также установки соединения с точкой доступа для выхода в Интернет. Проводные наушники можно подключить к имеющемуся в планшете аудиовыходу 3,5 мм. Основная камера 5 Мп пригодится для фото- и видеосъемки окружающих объектов, а фронтальная камера 2 Мп – для общения в формате видеосвязи и селфи. Чехол с клавиатурой в комплекте расширяет возможности использования планшета, за счет более удобного и быстрого ввода данных. В комплектацию также входят блок зарядки и кабель USB-A – USB-C. Планшетный компьютер Digma K10 позволит работать с документами, администрировать каналы и соцсети, редактировать учебные материалы, создавать и просматривать фотоснимки и видеоролики. Всё это делает его универсальным решением для тех, кто много времени проводит в дороге.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планшет Digma K10 4/64Gb 10.1" (DA1C0P01) серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...