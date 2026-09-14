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Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7" 4/64Gb Wi-Fi (SM-X130NZAACAU) графит купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7" 4/64Gb Wi-Fi (SM-X130NZAACAU) графит

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Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb Wi-Fi (SM-X130NZAACAU) графит - фото 1
Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb Wi-Fi (SM-X130NZAACAU) графит - фото 2
Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb Wi-Fi (SM-X130NZAACAU) графит - фото 3
Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb Wi-Fi (SM-X130NZAACAU) графит - фото 4
Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb Wi-Fi (SM-X130NZAACAU) графит - фото 5
Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb Wi-Fi (SM-X130NZAACAU) графит - фото 6
Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb Wi-Fi (SM-X130NZAACAU) графит - фото 7
Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb Wi-Fi (SM-X130NZAACAU) графит - фото 8
Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb Wi-Fi (SM-X130NZAACAU) графит - фото 9
Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb Wi-Fi (SM-X130NZAACAU) графит - фото 10
Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb Wi-Fi (SM-X130NZAACAU) графит - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy Tab A11
Цвет
серый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
8.7
Разрешение экрана
1340х800
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G99
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb Wi-Fi (SM-X130NZAACAU) графит - фото 1
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb Wi-Fi (SM-X130NZAACAU) графит - фото 2
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb Wi-Fi (SM-X130NZAACAU) графит - фото 3
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb Wi-Fi (SM-X130NZAACAU) графит - фото 4
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb Wi-Fi (SM-X130NZAACAU) графит - фото 5
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb Wi-Fi (SM-X130NZAACAU) графит - фото 6
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb Wi-Fi (SM-X130NZAACAU) графит - фото 7
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb Wi-Fi (SM-X130NZAACAU) графит - фото 8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb Wi-Fi (SM-X130NZAACAU) графит - фото 9
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb Wi-Fi (SM-X130NZAACAU) графит - фото 10
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb Wi-Fi (SM-X130NZAACAU) графит - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732648
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Характеристики

Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X130NZAACAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab A11
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, документация, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
8.7
Разрешение экрана
1340х800
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G99
Частота процессора, МГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
4 Гб
Встроенная память
64 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
5100
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
124.7 х 211 х 8 мм
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
801

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7" 4/64Gb Wi-Fi (SM-X130NZAACAU) графит

**Планшет Samsung Galaxy Tab A11 Wi-Fi 4+64Gb (SM-X130NZAACAU), графит** Стильный и функциональный планшет Samsung Galaxy Tab A11 — отличный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать Samsung Galaxy Tab A11?** * **Достаточно памяти для всех ваших задач:** 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти позволят комфортно работать с приложениями и хранить необходимые файлы. А благодаря поддержке карт памяти (есть отдельный слот) вы сможете расширить объём хранилища. * **Долгое время работы без подзарядки:** ёмкость аккумулятора 5100 мАч обеспечит продолжительную работу планшета без необходимости постоянно искать розетку. Поддержка быстрой зарядки позволит быстро восстановить заряд. * **Чёткий и плавный дисплей:** разрешение 1340 x 800 пикселей и частота обновления 90 Гц гарантируют яркое и плавное изображение. * **Современный интерфейс:** USB Type-C — удобный и актуальный интерфейс для подключения к другим устройствам и зарядки. * **Компактный и стильный дизайн:** моноблочная конструкция и элегантный серый цвет сделают планшет отличным дополнением к вашему рабочему столу или повседневному арсеналу гаджетов. **Основные характеристики:** * процессор от MediaTek; * одна тыловая камера; * технология дисплея: TFT; * без модуля сотовой связи (только Wi-Fi); * год релиза: 2025. С планшетом Samsung Galaxy Tab A11 вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений!

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7" 4/64Gb Wi-Fi (SM-X130NZAACAU) графит




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Характеристики
Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X130NZAACAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab A11
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, документация, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
8.7
Разрешение экрана
1340х800
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G99
Развернуть
Частота процессора, МГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
4 Гб
Встроенная память
64 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
5100
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
124.7 х 211 х 8 мм
Страна производитель
Вьетнам
Описание
**Планшет Samsung Galaxy Tab A11 Wi-Fi 4+64Gb (SM-X130NZAACAU), графит** Стильный и функциональный планшет Samsung Galaxy Tab A11 — отличный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать Samsung Galaxy Tab A11?** * **Достаточно памяти для всех ваших задач:** 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти позволят комфортно работать с приложениями и хранить необходимые файлы. А благодаря поддержке карт памяти (есть отдельный слот) вы сможете расширить объём хранилища. * **Долгое время работы без подзарядки:** ёмкость аккумулятора 5100 мАч обеспечит продолжительную работу планшета без необходимости постоянно искать розетку. Поддержка быстрой зарядки позволит быстро восстановить заряд. * **Чёткий и плавный дисплей:** разрешение 1340 x 800 пикселей и частота обновления 90 Гц гарантируют яркое и плавное изображение. * **Современный интерфейс:** USB Type-C — удобный и актуальный интерфейс для подключения к другим устройствам и зарядки. * **Компактный и стильный дизайн:** моноблочная конструкция и элегантный серый цвет сделают планшет отличным дополнением к вашему рабочему столу или повседневному арсеналу гаджетов. **Основные характеристики:** * процессор от MediaTek; * одна тыловая камера; * технология дисплея: TFT; * без модуля сотовой связи (только Wi-Fi); * год релиза: 2025. С планшетом Samsung Galaxy Tab A11 вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений!
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Отзывы


Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7" 4/64Gb Wi-Fi (SM-X130NZAACAU) графит - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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