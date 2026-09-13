Death - Sound Of Perseverance (0781676715411) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Death
Альбом (сингл)
Sound Of Perseverance
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712196
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Характеристики
Бренд
Relapse
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Relapse
Barcode
[781676715411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Death
Альбом (сингл)
Sound Of Perseverance
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Scavenger of human sorrow, Bite the pain, Spirit crusher, Story to tell, Flesh and the power it holds, Voice of the soul, To forgive is to suffer, A moment of clarity, Painkiller
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Страна производства
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300
Описание товара Death - Sound Of Perseverance (0781676715411) виниловая пластинка
Седьмой и последний студийный альбом американской дэт-метал группы Death. "The Sound Of Perseverance" уже традиционно, показал ещё больший уклон творчества. группы в сторону прогрессивного метала, наметившегося еще на "Human" (1991). Альбомное издание на двойном 180-ти граммовом виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Relapse
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Relapse
Barcode
[781676715411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Death
Альбом (сингл)
Sound Of Perseverance
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Scavenger of human sorrow, Bite the pain, Spirit crusher, Story to tell, Flesh and the power it holds, Voice of the soul, To forgive is to suffer, A moment of clarity, Painkiller
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Страна производства
Германия
Седьмой и последний студийный альбом американской дэт-метал группы Death. "The Sound Of Perseverance" уже традиционно, показал ещё больший уклон творчества. группы в сторону прогрессивного метала, наметившегося еще на "Human" (1991). Альбомное издание на двойном 180-ти граммовом виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Death - Sound Of Perseverance (0781676715411) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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