OST - Suspiria (Goblin) (coloured) (8004644011110) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара OST - Suspiria (Goblin) (coloured) (8004644011110) виниловая пластинка
Шедевральный саундтрек к итальянскому фильму Goblin. Выпущенный для одноимённого фильма 1977 года, Suspiria является самой прямой и целенаправленной работой Goblin. Режиссером выступил не кто иной, как постоянный соавтор и знаменитый режиссёр фильмов ужасов Дарио Ардженто который вновь работал с мастерами прогрессивного кино Goblin чтобы добавить последние штрихи к фильму. Напряженный, временами угрожающий и прямо-таки фанковый альбом выделяется среди их предыдущих работ и является поистине центральным элементом их бурного производства. Хотя альбом часто более мрачный по своей природе, он всё ещё очень хорошо работает сам по себе, отдельно от фильма. Тенденции барокко прослеживаются на протяжении всей партитуры, с проблесками света, время от времени оживляющими её. Лимитированный тираж винила цвета «голубой ирис» в разворотном конверте с печатной вставкой. Рекомендуется.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитBilly Joel - Greatest Hits Volume I & II (0198029187915) винилов...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитAlice In Chains - Alice In Chains (coloured) (0198028486910) вин...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитRobbie Williams - Britpop (coloured) (0198029741810) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитA Tribe Called Quest - Midnight Marauders (coloured) (0198029188...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитThe Weeknd - Hurry Up Tomorrow (0602465994759) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитTom Odell - A Wonderful Life (0198704451652) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитGriff - Live From Alexandra Palace (EP) (coloured) (502173241706...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитZaz - Sains & Saufs (3700187689759) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитPet Shop Boys - Disco 5 (5021732854179) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитFaces - A Nod Is As Good As A Wink... To A Blind Horse (60349781...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитMadonna - Confessions II (coloured) (0093624822448) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитFoster The People - Paradise State Of Mind (coloured) (007567860...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Отзывы о товаре OST - Suspiria (Goblin) (coloured) (8004644011110) виниловая пластинка