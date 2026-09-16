Genesis - Nursery Cryme (Analogue) (0753088752674) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Genesis
Альбом (сингл)
Nursery Cryme
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 640 руб.
В наличии
Код товара: 711897
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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088752674]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Genesis
Альбом (сингл)
Nursery Cryme
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The musical box, For absent friends, The return of the giant hogweed, Seven stones, Harold the barrel, Harlequin, The fountain of salmacis
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75 Audiophile Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Genesis - Nursery Cryme (Analogue) (0753088752674) виниловая пластинка
Nursery Cryme — третий студийный альбом британской прог-рок-группы Genesis, изданный в ноябре 1971 года. Изобретательный "Nursery Cryme" содержит ключевые эпические композиции, такие как "The Musical Box" и "The Return Of The Giant Hogweed", а также изысканные миниатюры в стиле фолк, такие как "For Absent Friends" и "Harlequin". Альбом ознаменовал прибытие Фила Коллинза на барабанах (и его первый ведущий вокал в "For Absent Friends") и гитариста Стива Хэкетта, что создало классический состав группы начала и середины 1970-х годов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
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Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088752674]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Genesis
Альбом (сингл)
Nursery Cryme
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The musical box, For absent friends, The return of the giant hogweed, Seven stones, Harold the barrel, Harlequin, The fountain of salmacis
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75 Audiophile Series
Страна производитель
США
Nursery Cryme — третий студийный альбом британской прог-рок-группы Genesis, изданный в ноябре 1971 года. Изобретательный "Nursery Cryme" содержит ключевые эпические композиции, такие как "The Musical Box" и "The Return Of The Giant Hogweed", а также изысканные миниатюры в стиле фолк, такие как "For Absent Friends" и "Harlequin". Альбом ознаменовал прибытие Фила Коллинза на барабанах (и его первый ведущий вокал в "For Absent Friends") и гитариста Стива Хэкетта, что создало классический состав группы начала и середины 1970-х годов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Genesis - Nursery Cryme (Analogue) (0753088752674) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 10640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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