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Foreigner - Double Vision (Analogue) (0753088754975) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Foreigner - Double Vision (Analogue) (0753088754975) виниловая пластинка

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Foreigner - Double Vision (Analogue) (0753088754975) виниловая пластинка - фото 1
Foreigner - Double Vision (Analogue) (0753088754975) виниловая пластинка - фото 2
Foreigner - Double Vision (Analogue) (0753088754975) виниловая пластинка - фото 3
Foreigner - Double Vision (Analogue) (0753088754975) виниловая пластинка - фото 4
Foreigner - Double Vision (Analogue) (0753088754975) виниловая пластинка - фото 5
Foreigner - Double Vision (Analogue) (0753088754975) виниловая пластинка - фото 6
Foreigner - Double Vision (Analogue) (0753088754975) виниловая пластинка - фото 7
Foreigner - Double Vision (Analogue) (0753088754975) виниловая пластинка - фото 8
Foreigner - Double Vision (Analogue) (0753088754975) виниловая пластинка - фото 9
Foreigner - Double Vision (Analogue) (0753088754975) виниловая пластинка - фото 10
Foreigner - Double Vision (Analogue) (0753088754975) виниловая пластинка - фото 11
Foreigner - Double Vision (Analogue) (0753088754975) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Foreigner
Альбом (сингл)
Double Vision
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Foreigner - Double Vision (Analogue) (0753088754975) виниловая пластинка - фото 1
  • Foreigner - Double Vision (Analogue) (0753088754975) виниловая пластинка - фото 2
  • Foreigner - Double Vision (Analogue) (0753088754975) виниловая пластинка - фото 3
  • Foreigner - Double Vision (Analogue) (0753088754975) виниловая пластинка - фото 4
  • Foreigner - Double Vision (Analogue) (0753088754975) виниловая пластинка - фото 5
  • Foreigner - Double Vision (Analogue) (0753088754975) виниловая пластинка - фото 6
  • Foreigner - Double Vision (Analogue) (0753088754975) виниловая пластинка - фото 7
  • Foreigner - Double Vision (Analogue) (0753088754975) виниловая пластинка - фото 8
  • Foreigner - Double Vision (Analogue) (0753088754975) виниловая пластинка - фото 9
  • Foreigner - Double Vision (Analogue) (0753088754975) виниловая пластинка - фото 10
  • Foreigner - Double Vision (Analogue) (0753088754975) виниловая пластинка - фото 11
  • Foreigner - Double Vision (Analogue) (0753088754975) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 640 руб. 
Начислим 350 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711895
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Foreigner - Double Vision (Analogue) (0753088754975) виниловая пластинка
10 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088754975]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Foreigner
Альбом (сингл)
Double Vision
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Hot Blooded, Blue Morning, Blue Day, You're All I Am, Back Where You Belong, Love Has Taken Its Toll, Double Vision, Tramontane, I Have Waited So Long, Lonely Children, Spellbinder
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75 Audiophile Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Foreigner - Double Vision (Analogue) (0753088754975) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hot Blooded, Blue Morning, Blue Day, You're All I Am, Back Where You Belong, Love Has Taken Its Toll, Double Vision, Tramontane, I Have Waited So Long, Lonely Children, Spellbinder



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Foreigner - Double Vision (Analogue) (0753088754975) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088754975]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Foreigner
Альбом (сингл)
Double Vision
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Hot Blooded, Blue Morning, Blue Day, You're All I Am, Back Where You Belong, Love Has Taken Its Toll, Double Vision, Tramontane, I Have Waited So Long, Lonely Children, Spellbinder
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75 Audiophile Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hot Blooded, Blue Morning, Blue Day, You're All I Am, Back Where You Belong, Love Has Taken Its Toll, Double Vision, Tramontane, I Have Waited So Long, Lonely Children, Spellbinder


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Foreigner - Double Vision (Analogue) (0753088754975) виниловая пластинка – стоимость товара 10640 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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