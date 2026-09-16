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Dr. John - Gris-Gris (Analogue) (0753088754678) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dr. John - Gris-Gris (Analogue) (0753088754678) виниловая пластинка

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Dr. John - Gris-Gris (Analogue) (0753088754678) виниловая пластинка - фото 1
Dr. John - Gris-Gris (Analogue) (0753088754678) виниловая пластинка - фото 2
Dr. John - Gris-Gris (Analogue) (0753088754678) виниловая пластинка - фото 3
Dr. John - Gris-Gris (Analogue) (0753088754678) виниловая пластинка - фото 4
Dr. John - Gris-Gris (Analogue) (0753088754678) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dr. John
Альбом (сингл)
Gris-Gris
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dr. John - Gris-Gris (Analogue) (0753088754678) виниловая пластинка - фото 1
  • Dr. John - Gris-Gris (Analogue) (0753088754678) виниловая пластинка - фото 2
  • Dr. John - Gris-Gris (Analogue) (0753088754678) виниловая пластинка - фото 3
  • Dr. John - Gris-Gris (Analogue) (0753088754678) виниловая пластинка - фото 4
  • Dr. John - Gris-Gris (Analogue) (0753088754678) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 640 руб. 
Начислим 350 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711886
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Dr. John - Gris-Gris (Analogue) (0753088754678) виниловая пластинка
10 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088754678]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dr. John
Альбом (сингл)
Gris-Gris
Жанр
Jazz
Трек-лист
Gris-Gris Gumbo Ya Ya, Doom, Mama Roux, Danse Fambeaux, Croker Courtbullion, Jump Sturdy, I Walk On Guilded Splinters
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75 Audiophile Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dr. John - Gris-Gris (Analogue) (0753088754678) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Gris-Gris Gumbo Ya Ya, Doom, Mama Roux, Danse Fambeaux, Croker Courtbullion, Jump Sturdy, I Walk On Guilded Splinters



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Dr. John - Gris-Gris (Analogue) (0753088754678) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088754678]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dr. John
Альбом (сингл)
Gris-Gris
Жанр
Jazz
Трек-лист
Gris-Gris Gumbo Ya Ya, Doom, Mama Roux, Danse Fambeaux, Croker Courtbullion, Jump Sturdy, I Walk On Guilded Splinters
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75 Audiophile Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Gris-Gris Gumbo Ya Ya, Doom, Mama Roux, Danse Fambeaux, Croker Courtbullion, Jump Sturdy, I Walk On Guilded Splinters


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dr. John - Gris-Gris (Analogue) (0753088754678) виниловая пластинка - стоимость товара 10640 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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