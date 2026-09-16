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Playboi Carti - Music (0602478148330) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Playboi Carti - Music (0602478148330) виниловая пластинка

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Playboi Carti - Music (0602478148330) виниловая пластинка - фото 1
Playboi Carti - Music (0602478148330) виниловая пластинка - фото 2
Playboi Carti - Music (0602478148330) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Playboi Carti
Альбом (сингл)
MUSIC
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Playboi Carti - Music (0602478148330) виниловая пластинка - фото 1
  • Playboi Carti - Music (0602478148330) виниловая пластинка - фото 2
  • Playboi Carti - Music (0602478148330) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 
Начислим 214 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711759
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Playboi Carti - Music (0602478148330) виниловая пластинка
6 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602478148330]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Playboi Carti
Альбом (сингл)
MUSIC
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Pop Out, Crush, K Pop, Evil J0rdan, Mojo Jojo, Philly, Radar, Rather Lie, Fine Shit, Backd00r, Toxic, Munyun, Crank, Charge Dem Hoes A Fee, Good Credit, I Seeeeee You Baby Boi, Wake Up F1lthy, Jumpin, Trim, Cocaine Nose, Vibes, Olympian, Opm Babi, Twin Trim, Like Weezy, Dis 1 Got It, Walk, HBA, Overly, South Atlanta Baby
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Playboi Carti - Music (0602478148330) виниловая пластинка

Американский рэпер Playboi Carti выпускает свой долгожданный четвертый альбом »Music. После более чем пятилетнего ожидания основатель коллектива Opium удивляет своих поклонников трэп-альбомом Southside, следующим за своим предшественником «Whole Lotta Red», побив рекорды в первые же дни. В этом 30-трековом проекте он представляет совершенно новые песни, такие как «Evil J0rdan», «Rather Lie» и «Mojo Jojo». В записи альбома приняли участие такие звезды первой величины, как Кендрик Ламар, Трэвис Скотт, Young Thug, Future, Skepta и The Weeknd. Этот альбом стал настоящим событием на хип-хоп-сцене. Доступно на черном двойном виниле.

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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602478148330]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Playboi Carti
Альбом (сингл)
MUSIC
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Pop Out, Crush, K Pop, Evil J0rdan, Mojo Jojo, Philly, Radar, Rather Lie, Fine Shit, Backd00r, Toxic, Munyun, Crank, Charge Dem Hoes A Fee, Good Credit, I Seeeeee You Baby Boi, Wake Up F1lthy, Jumpin, Trim, Cocaine Nose, Vibes, Olympian, Opm Babi, Twin Trim, Like Weezy, Dis 1 Got It, Walk, HBA, Overly, South Atlanta Baby
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Американский рэпер Playboi Carti выпускает свой долгожданный четвертый альбом »Music. После более чем пятилетнего ожидания основатель коллектива Opium удивляет своих поклонников трэп-альбомом Southside, следующим за своим предшественником «Whole Lotta Red», побив рекорды в первые же дни. В этом 30-трековом проекте он представляет совершенно новые песни, такие как «Evil J0rdan», «Rather Lie» и «Mojo Jojo». В записи альбома приняли участие такие звезды первой величины, как Кендрик Ламар, Трэвис Скотт, Young Thug, Future, Skepta и The Weeknd. Этот альбом стал настоящим событием на хип-хоп-сцене. Доступно на черном двойном виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Playboi Carti - Music (0602478148330) виниловая пластинка - купить по цене 6160 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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