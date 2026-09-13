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The Arrival — девятый студийный альбом шведской дэт-метал-группы Hypocrisy, выпущенный в 2004 году. В 2004 году шведские короли мелодик-дэт-метала выпустили «The Arrival», к тому времени девятый альбом Питера Тэгтгренома (гитары, вокал), Микаэля Хедлунда (бас-гитара), и в последний раз с барабанщиком Ларсом Сёке. «Eraser», на который был снят видеоклип, стал одним из самых успешных треков группы. К другим основным моментам альбома относятся «Stillborn», «Slave to the Parasites», «The Departure» и перезаписанная «The Abyss», первоначально сочиненная в эпоху «The Fourth Dimension» (1994). Теперь, спустя 20 лет после его выпуска, «The Arrival» наконец-то снова доступен на виниле!

The Arrival — девятый студийный альбом шведской дэт-метал-группы Hypocrisy, выпущенный в 2004 году. В 2004 году шведские короли мелодик-дэт-метала выпустили «The Arrival», к тому времени девятый альбом Питера Тэгтгренома (гитары, вокал), Микаэля Хедлунда (бас-гитара), и в последний раз с барабанщиком Ларсом Сёке. «Eraser», на который был снят видеоклип, стал одним из самых успешных треков группы. К другим основным моментам альбома относятся «Stillborn», «Slave to the Parasites», «The Departure» и перезаписанная «The Abyss», первоначально сочиненная в эпоху «The Fourth Dimension» (1994). Теперь, спустя 20 лет после его выпуска, «The Arrival» наконец-то снова доступен на виниле!

Hypocrisy - The Arrival (coloured) (4065629733612) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.