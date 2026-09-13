Hypocrisy - The Arrival (coloured) (4065629733612) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Hypocrisy - The Arrival (coloured) (4065629733612) виниловая пластинка
The Arrival — девятый студийный альбом шведской дэт-метал-группы Hypocrisy, выпущенный в 2004 году. В 2004 году шведские короли мелодик-дэт-метала выпустили «The Arrival», к тому времени девятый альбом Питера Тэгтгренома (гитары, вокал), Микаэля Хедлунда (бас-гитара), и в последний раз с барабанщиком Ларсом Сёке. «Eraser», на который был снят видеоклип, стал одним из самых успешных треков группы. К другим основным моментам альбома относятся «Stillborn», «Slave to the Parasites», «The Departure» и перезаписанная «The Abyss», первоначально сочиненная в эпоху «The Fourth Dimension» (1994). Теперь, спустя 20 лет после его выпуска, «The Arrival» наконец-то снова доступен на виниле!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитBilly Joel - Greatest Hits Volume I & II (0198029187915) винилов...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитAlice In Chains - Alice In Chains (coloured) (0198028486910) вин...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитRobbie Williams - Britpop (coloured) (0198029741810) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитA Tribe Called Quest - Midnight Marauders (coloured) (0198029188...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитThe Weeknd - Hurry Up Tomorrow (0602465994759) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитTom Odell - A Wonderful Life (0198704451652) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитGriff - Live From Alexandra Palace (EP) (coloured) (502173241706...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитZaz - Sains & Saufs (3700187689759) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитPet Shop Boys - Disco 5 (5021732854179) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитFaces - A Nod Is As Good As A Wink... To A Blind Horse (60349781...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитMadonna - Confessions II (coloured) (0093624822448) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитFoster The People - Paradise State Of Mind (coloured) (007567860...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Отзывы о товаре Hypocrisy - The Arrival (coloured) (4065629733612) виниловая пластинка