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Hypocrisy - The Arrival (coloured) (4065629733612) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Hypocrisy - The Arrival (coloured) (4065629733612) виниловая пластинка

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Hypocrisy - The Arrival (coloured) (4065629733612) виниловая пластинка - фото 1
Hypocrisy - The Arrival (coloured) (4065629733612) виниловая пластинка - фото 2
Hypocrisy - The Arrival (coloured) (4065629733612) виниловая пластинка - фото 3
Hypocrisy - The Arrival (coloured) (4065629733612) виниловая пластинка - фото 4
Hypocrisy - The Arrival (coloured) (4065629733612) виниловая пластинка - фото 5
Hypocrisy - The Arrival (coloured) (4065629733612) виниловая пластинка - фото 6
Hypocrisy - The Arrival (coloured) (4065629733612) виниловая пластинка - фото 7
Hypocrisy - The Arrival (coloured) (4065629733612) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Hypocrisy
Альбом (сингл)
The Arrival
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hypocrisy - The Arrival (coloured) (4065629733612) виниловая пластинка - фото 1
  • Hypocrisy - The Arrival (coloured) (4065629733612) виниловая пластинка - фото 2
  • Hypocrisy - The Arrival (coloured) (4065629733612) виниловая пластинка - фото 3
  • Hypocrisy - The Arrival (coloured) (4065629733612) виниловая пластинка - фото 4
  • Hypocrisy - The Arrival (coloured) (4065629733612) виниловая пластинка - фото 5
  • Hypocrisy - The Arrival (coloured) (4065629733612) виниловая пластинка - фото 6
  • Hypocrisy - The Arrival (coloured) (4065629733612) виниловая пластинка - фото 7
  • Hypocrisy - The Arrival (coloured) (4065629733612) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711595
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Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629733612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Hypocrisy
Альбом (сингл)
The Arrival
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Born Dead Buried Alive, Eraser, Stll Born, Slave To The Parasites, New World, Abyss, Dead Sky Dawning, Departure, War Within
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hypocrisy - The Arrival (coloured) (4065629733612) виниловая пластинка

The Arrival — девятый студийный альбом шведской дэт-метал-группы Hypocrisy, выпущенный в 2004 году. В 2004 году шведские короли мелодик-дэт-метала выпустили «The Arrival», к тому времени девятый альбом Питера Тэгтгренома (гитары, вокал), Микаэля Хедлунда (бас-гитара), и в последний раз с барабанщиком Ларсом Сёке. «Eraser», на который был снят видеоклип, стал одним из самых успешных треков группы. К другим основным моментам альбома относятся «Stillborn», «Slave to the Parasites», «The Departure» и перезаписанная «The Abyss», первоначально сочиненная в эпоху «The Fourth Dimension» (1994). Теперь, спустя 20 лет после его выпуска, «The Arrival» наконец-то снова доступен на виниле!



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Hypocrisy - The Arrival (coloured) (4065629733612) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629733612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Hypocrisy
Альбом (сингл)
The Arrival
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Born Dead Buried Alive, Eraser, Stll Born, Slave To The Parasites, New World, Abyss, Dead Sky Dawning, Departure, War Within
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
The Arrival — девятый студийный альбом шведской дэт-метал-группы Hypocrisy, выпущенный в 2004 году. В 2004 году шведские короли мелодик-дэт-метала выпустили «The Arrival», к тому времени девятый альбом Питера Тэгтгренома (гитары, вокал), Микаэля Хедлунда (бас-гитара), и в последний раз с барабанщиком Ларсом Сёке. «Eraser», на который был снят видеоклип, стал одним из самых успешных треков группы. К другим основным моментам альбома относятся «Stillborn», «Slave to the Parasites», «The Departure» и перезаписанная «The Abyss», первоначально сочиненная в эпоху «The Fourth Dimension» (1994). Теперь, спустя 20 лет после его выпуска, «The Arrival» наконец-то снова доступен на виниле!


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


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