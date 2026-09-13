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Senna - Stranger To Love (coloured) (4065629738570) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Senna - Stranger To Love (coloured) (4065629738570) виниловая пластинка

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Senna - Stranger To Love (coloured) (4065629738570) виниловая пластинка - фото 2
Senna - Stranger To Love (coloured) (4065629738570) виниловая пластинка - фото 3
Senna - Stranger To Love (coloured) (4065629738570) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Senna
Альбом (сингл)
Stranger To Love
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Senna - Stranger To Love (coloured) (4065629738570) виниловая пластинка - фото 1
  • Senna - Stranger To Love (coloured) (4065629738570) виниловая пластинка - фото 2
  • Senna - Stranger To Love (coloured) (4065629738570) виниловая пластинка - фото 3
  • Senna - Stranger To Love (coloured) (4065629738570) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711501
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Характеристики

Бренд
SharpTone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SharpTone
Barcode
[4065629738570]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Senna
Альбом (сингл)
Stranger To Love
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Hurricane, Rain, Blackout, High Note, Bodyguard, Drunk Dial Anthem, Potential, Brezze, Cliffhanger, B10 B11 Polarised
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Senna - Stranger To Love (coloured) (4065629738570) виниловая пластинка

LP — эксклюзивный инди-альбом ограниченного тиража на кристально чистом виниле. Отбросив все ожидания, ограничения, давление и ограничения, можно увидеть определённую чистоту и очарование искусства, созданного просто ради подлинного самовыражения. Желание раскрыть свою безграничную изобретательность и уникальное видение мира — это позиция, присущая тем, кто часто славится своим стремлением раздвигать границы, и именно на этой основе формировался немецкий дебютант Senna. Название группы происходит от арабского слова, означающего «яркость», «сияние» или «сияние». Участники группы Саймон Масджеди (вокал), Тобиас Штульц (гитара/вокал), Марсель Дюрр (гитара), Фабиан Каттариус (бас-гитара) и Леон Дорн (ударные) никогда не планировали, что Senna — музыкальный проект, изначально созданный как сторонний студийный проект, — станет полноценной группой. Тем не менее, представляя собой яркое сочетание игривой, но техничной инструментальной музыки, дерзкого хард-рока и прогрессивного пост-хардкора, вполне закономерно, что и новаторский коллектив, и их дебютная работа оказались в центре всеобщего внимания. «Это было настоящее освобождение», — вспоминает гитарист Марсель Дюрр настрой группы перед дебютом на SharpTone. «Поскольку поначалу мы не стремились к созданию полноценной группы Senna, у нас было много времени для экспериментов со звучанием. Нашей целью было просто писать музыку, которая нам нравилась, не загоняя себя в рамки какого-либо одного жанра.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
SharpTone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SharpTone
Barcode
[4065629738570]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Senna
Альбом (сингл)
Stranger To Love
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Hurricane, Rain, Blackout, High Note, Bodyguard, Drunk Dial Anthem, Potential, Brezze, Cliffhanger, B10 B11 Polarised
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
LP — эксклюзивный инди-альбом ограниченного тиража на кристально чистом виниле. Отбросив все ожидания, ограничения, давление и ограничения, можно увидеть определённую чистоту и очарование искусства, созданного просто ради подлинного самовыражения. Желание раскрыть свою безграничную изобретательность и уникальное видение мира — это позиция, присущая тем, кто часто славится своим стремлением раздвигать границы, и именно на этой основе формировался немецкий дебютант Senna. Название группы происходит от арабского слова, означающего «яркость», «сияние» или «сияние». Участники группы Саймон Масджеди (вокал), Тобиас Штульц (гитара/вокал), Марсель Дюрр (гитара), Фабиан Каттариус (бас-гитара) и Леон Дорн (ударные) никогда не планировали, что Senna — музыкальный проект, изначально созданный как сторонний студийный проект, — станет полноценной группой. Тем не менее, представляя собой яркое сочетание игривой, но техничной инструментальной музыки, дерзкого хард-рока и прогрессивного пост-хардкора, вполне закономерно, что и новаторский коллектив, и их дебютная работа оказались в центре всеобщего внимания. «Это было настоящее освобождение», — вспоминает гитарист Марсель Дюрр настрой группы перед дебютом на SharpTone. «Поскольку поначалу мы не стремились к созданию полноценной группы Senna, у нас было много времени для экспериментов со звучанием. Нашей целью было просто писать музыку, которая нам нравилась, не загоняя себя в рамки какого-либо одного жанра.


Теги товара: Limited Edition
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