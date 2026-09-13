Senna - Stranger To Love (coloured) (4065629738570) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Senna - Stranger To Love (coloured) (4065629738570) виниловая пластинка
LP — эксклюзивный инди-альбом ограниченного тиража на кристально чистом виниле. Отбросив все ожидания, ограничения, давление и ограничения, можно увидеть определённую чистоту и очарование искусства, созданного просто ради подлинного самовыражения. Желание раскрыть свою безграничную изобретательность и уникальное видение мира — это позиция, присущая тем, кто часто славится своим стремлением раздвигать границы, и именно на этой основе формировался немецкий дебютант Senna. Название группы происходит от арабского слова, означающего «яркость», «сияние» или «сияние». Участники группы Саймон Масджеди (вокал), Тобиас Штульц (гитара/вокал), Марсель Дюрр (гитара), Фабиан Каттариус (бас-гитара) и Леон Дорн (ударные) никогда не планировали, что Senna — музыкальный проект, изначально созданный как сторонний студийный проект, — станет полноценной группой. Тем не менее, представляя собой яркое сочетание игривой, но техничной инструментальной музыки, дерзкого хард-рока и прогрессивного пост-хардкора, вполне закономерно, что и новаторский коллектив, и их дебютная работа оказались в центре всеобщего внимания. «Это было настоящее освобождение», — вспоминает гитарист Марсель Дюрр настрой группы перед дебютом на SharpTone. «Поскольку поначалу мы не стремились к созданию полноценной группы Senna, у нас было много времени для экспериментов со звучанием. Нашей целью было просто писать музыку, которая нам нравилась, не загоняя себя в рамки какого-либо одного жанра.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитBilly Joel - Greatest Hits Volume I & II (0198029187915) винилов...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитAlice In Chains - Alice In Chains (coloured) (0198028486910) вин...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитRobbie Williams - Britpop (coloured) (0198029741810) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитA Tribe Called Quest - Midnight Marauders (coloured) (0198029188...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитThe Weeknd - Hurry Up Tomorrow (0602465994759) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитTom Odell - A Wonderful Life (0198704451652) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитGriff - Live From Alexandra Palace (EP) (coloured) (502173241706...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитZaz - Sains & Saufs (3700187689759) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитPet Shop Boys - Disco 5 (5021732854179) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитFaces - A Nod Is As Good As A Wink... To A Blind Horse (60349781...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитMadonna - Confessions II (coloured) (0093624822448) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитFoster The People - Paradise State Of Mind (coloured) (007567860...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Отзывы о товаре Senna - Stranger To Love (coloured) (4065629738570) виниловая пластинка