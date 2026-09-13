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Характеристики
Тип товара
Термометры
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710660
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Описание товара Термометр для сауны Levenhuk Wezzer SN10
Levenhuk Wezzer SN10 предназначен для контроля температуры воздуха в сауне. Состоит из основного блока с экраном, который следует установить в раздевалке, и выносного термощупа на кабеле длиной 3 метра – он устанавливается внутри парильного помещения. Прибор поможет подготовить помещение парной и проконтролировать, чтобы микроклимат комнаты отдыха был безопасен и благоприятен. Основной модуль допускает несколько вариантов размещения: настольное – на небольшую откидную подставку, настенное – при помощи классического крепления под саморез. Выносной термощуп рекомендуется устанавливать в парной на небольшой высоте от пола. Вся информация об измерениях выводится на экран термометра: индикация четкая и контрастная, при необходимости можно включать подсветку.
Levenhuk Wezzer SN10 предназначен для контроля температуры воздуха в сауне. Состоит из основного блока с экраном, который следует установить в раздевалке, и выносного термощупа на кабеле длиной 3 метра – он устанавливается внутри парильного помещения. Прибор поможет подготовить помещение парной и проконтролировать, чтобы микроклимат комнаты отдыха был безопасен и благоприятен. Основной модуль допускает несколько вариантов размещения: настольное – на небольшую откидную подставку, настенное – при помощи классического крепления под саморез. Выносной термощуп рекомендуется устанавливать в парной на небольшой высоте от пола. Вся информация об измерениях выводится на экран термометра: индикация четкая и контрастная, при необходимости можно включать подсветку.
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