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Термометр для сауны Levenhuk Wezzer SN10 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термометр для сауны Levenhuk Wezzer SN10

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Термометр для сауны Levenhuk Wezzer SN10 - фото 1
Термометр для сауны Levenhuk Wezzer SN10 - фото 2
Термометр для сауны Levenhuk Wezzer SN10 - фото 3
Термометр для сауны Levenhuk Wezzer SN10 - фото 4
Термометр для сауны Levenhuk Wezzer SN10 - фото 5
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Термометр для сауны Levenhuk Wezzer SN10 - фото 7
Термометр для сауны Levenhuk Wezzer SN10 - фото 8
Термометр для сауны Levenhuk Wezzer SN10 - фото 9
Термометр для сауны Levenhuk Wezzer SN10 - фото 10
Термометр для сауны Levenhuk Wezzer SN10 - фото 11
Термометр для сауны Levenhuk Wezzer SN10 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термометры
  • Термометр для сауны Levenhuk Wezzer SN10 - фото 1
  • Термометр для сауны Levenhuk Wezzer SN10 - фото 2
  • Термометр для сауны Levenhuk Wezzer SN10 - фото 3
  • Термометр для сауны Levenhuk Wezzer SN10 - фото 4
  • Термометр для сауны Levenhuk Wezzer SN10 - фото 5
  • Термометр для сауны Levenhuk Wezzer SN10 - фото 6
  • Термометр для сауны Levenhuk Wezzer SN10 - фото 7
  • Термометр для сауны Levenhuk Wezzer SN10 - фото 8
  • Термометр для сауны Levenhuk Wezzer SN10 - фото 9
  • Термометр для сауны Levenhuk Wezzer SN10 - фото 10
  • Термометр для сауны Levenhuk Wezzer SN10 - фото 11
  • Термометр для сауны Levenhuk Wezzer SN10 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710660
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Термометры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х9х6
Вес, г.
180

Описание товара Термометр для сауны Levenhuk Wezzer SN10

Levenhuk Wezzer SN10 предназначен для контроля температуры воздуха в сауне. Состоит из основного блока с экраном, который следует установить в раздевалке, и выносного термощупа на кабеле длиной 3 метра – он устанавливается внутри парильного помещения. Прибор поможет подготовить помещение парной и проконтролировать, чтобы микроклимат комнаты отдыха был безопасен и благоприятен. Основной модуль допускает несколько вариантов размещения: настольное – на небольшую откидную подставку, настенное – при помощи классического крепления под саморез. Выносной термощуп рекомендуется устанавливать в парной на небольшой высоте от пола. Вся информация об измерениях выводится на экран термометра: индикация четкая и контрастная, при необходимости можно включать подсветку.

Отзывы о товаре Термометр для сауны Levenhuk Wezzer SN10




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Термометры
Страна производитель
Китай
Описание
Levenhuk Wezzer SN10 предназначен для контроля температуры воздуха в сауне. Состоит из основного блока с экраном, который следует установить в раздевалке, и выносного термощупа на кабеле длиной 3 метра – он устанавливается внутри парильного помещения. Прибор поможет подготовить помещение парной и проконтролировать, чтобы микроклимат комнаты отдыха был безопасен и благоприятен. Основной модуль допускает несколько вариантов размещения: настольное – на небольшую откидную подставку, настенное – при помощи классического крепления под саморез. Выносной термощуп рекомендуется устанавливать в парной на небольшой высоте от пола. Вся информация об измерениях выводится на экран термометра: индикация четкая и контрастная, при необходимости можно включать подсветку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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